Ieperse landbouwers maken gebruik van wateraanbod Aquafin tegen droogte Christophe Maertens

22 juli 2019

17u38 0 Ieper Sinds maandagmorgen mogen landbouwers en ondernemers water oppompen aan de waterzuiveringsinstallatie van Aquafin in Ieper. Enkele landbouwers maakten onmiddellijk gebruik van het aanbod. “Veel mogelijkheden om aan water te geraken, zijn er immers niet. Ik weet echt niet hoe we dit probleem ooit oplossen.”

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) ging eerder over tot een algemeen captatieverbod op het Iepers grondgebied. “Door de aanhoudende droogte is het waterniveau in de Zillebekevijver, Dikkebusvijver en in bekkens en waterlopen op een dieptepunt geraakt”, aldus de burgemeester. “Dat is onder meer voor het visbestand een probleem. Het captatieverbod is noodzakelijk omdat er de komende dagen en weken weinig neerslag wordt voorspeld. Zolang er geen vers water komt, blijft het verboden om water op te pompen op Iepers grondgebied.” De burgemeester wijst er wel op dat de maatregel niet geldt voor de hulpdiensten.

De gouverneur van West-Vlaanderen stelde eerder al een captatieverbod in voor alle waterlopen in het IJzerbekken. “Het tekort aan water is een groot probleem voor de Ieperse landbouwers, die het de voorbije jaren hard te verduren kregen. Het is het derde jaar op rij dat ze krijgen af te rekenen met de droogte”, zegt Iepers schepen voor Landbouw Patrick Benoot. “De droogte dreigt de oogsten te vernielen.”

De stad Ieper heeft met Aquafin onderhandeld om de waterzuiveringsinstallatie voor de Ieperse ondernemers en landbouwers ter beschikking te stellen. De Vlaamse overheid kwam over de brug met de nodige middelen en de installatie langs de Diksmuidseweg werd gebruiksklaar gemaakt.

Een van de eersten die water kwam halen, is landbouwer Mathieu De Tavernier die een landbouwbedrijf langs de Bellestraat in Vlamertinge runt. “Dit initiatief is zeker welkom, want we hebben opnieuw water nodig”, zegt de jonge landbouwer. “Wij hebben op ons bedrijf een put waar we water uit kunnen halen, maar die raakt stilaan leeg. Hier mag je zoveel komen als je wilt. Het is te zeggen, je betaalt 160 euro voor een maand. Wij gebruiken het water vooral om het land te bevochtigen zodat we gemakkelijk kunnen planten. Nu is het gewoon veel te droog om gewassen in de grond te stoppen.”

“De droogte blijft een probleem en ik weet niet hoe dat zal worden opgelost. Wij hebben ondertussen onze waterput groter gemaakt, maar je kan hem zo groot maken als mogelijk, op een bepaald moment komt hij leeg te staan. Het zijn allemaal extra kosten, maar niets doen is echt geen optie. We blijven echter hopen op regen.”

Ieper is niet de enige locatie waar water kan worden opgehaald bij Aquafin. Ook in bijvoorbeeld Roeselare is dat het geval. Het gaat om gezuiverd afvalwater, wat normaal na zuivering weer in een waterloop stroomt. Het is geen drinkwater, het kan niet worden gebruikt voor menselijke consumptie, maar het mag ook niet worden gebruikt voor groenten die rauw worden gegeten. De boeren en ondernemers die gezuiverd afvalwater willen gebruiken, ondertekenen een contract en betalen een vergoeding. Meer info via www.aquafin.be.