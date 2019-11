Ieperse kledingwinkel organiseert anti-Black Friday-actie voor Rode Neuzen Christophe Maertens

12u12 3 Ieper Kledijwinkel ZPS Women’s Fashion & Trends in de Vooruitgangstraat in Ieper organiseert vandaag vrijdag een actie voor Rode Neuzen. “Een alternatief voor Black Friday.”

“Ik heb een beetje moeite met die hype rond Black Friday”, zegt zaakvoerster Heidi Coudron. “We hebben nagedacht over een alternatief om vandaag toch iets te doen, maar dan wel iets met meer inhoud, iets zinvoller. Omdat we de slotshow van Rode Neuzen samenvalt met Black Friday, was de keuze snel gemaakt. We kunnen er niet naast kijken dat heel wat jongeren psychische problemen hebben.” De zaak schenkt daarom een euro per verkochte schijf van vijfentwintig euro aan het goede doel.