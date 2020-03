Ieperse kapster stuurt brief naar minister Maggie De Block: “Ik hoop dat de regeling voor ons beroep wordt aangepast” Christophe Maertens

23 maart 2020

18u17 31 Ieper Kapster Mieke Cardon (48) stuurde een brief naar minister Maggie De Block (Open Vld) met de boodschap dat ze haar zaak sloot omdat ze niet wil dat haar cliënten besmet raken met het coronavirus. “Maar als ik niet failliet wil gaan, ga ik toch opnieuw de deuren moeten openen. Ik hoop dat minister De Block de regeling aanpast en ook wij recht hebben op een premie van 4.000 euro.”

Volgens de richtlijnen mogen kappers hun zaak openhouden als ze zich beperken tot de aanwezigheid van één klant per kapper. Kapster Mieke Cardon, die haar zaak Le Carré heeft op de Leet in Ieper, vraagt in een brief aan federaal minister De Block in duidelijke taal, dat haarkappers hun zaak kunnen sluiten en daarbij een premie krijgen van 4.000 euro, zoals andere sectoren.

We kunnen ons werk niet voortzetten op een veilige manier Mieke Cardon

“Eerst en vooral, ik leef voor mijn werk”, schrijft de kapster in haar brief. “Ik betaal mooi mijn sociale bijdragen, mijn medewerkers en mijn 21 procent btw, want onze diensten vallen onder luxe. Ik hoop dat de btw voortaan zal worden verlaagd naar 6 procent, aangezien we volgens u essentiële diensten leveren”

‘Health before wealth’

De kapster zegt dat ze met heel veel spijt vorige week besloot om de deuren van haar salon te sluiten. “Laat ons eerlijk zijn, in deze tijd is naar de kapper gaan geen essentie, maar overbodige luxe, als het neerkomt op de gezondheid van een mens.”

“Ik zag mijn medewerkers met de angst in hun ogen, wat ik wel begrijp”, gaat de kapster verder. “Waarom risico’s nemen? Iedereen moet thuisblijven: ‘blijf in je kot!’. Ik geef je 200 procent gelijk, alleen op deze manier kunnen we dit virus verslagen.”

“Het grootste deel van mijn cliënten, zijn mensen van wat oudere leeftijd die wekelijks tot bij mij komen. Net die mensen zijn zo vatbaar. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat iemand van mijn klanten ziek wordt. Onder het motto ‘health before wealth’ ben ik ervan overtuigd dat ik de juiste beslissing heb genomen.”

Overleven

In haar brief slaakt ze – in een beetje ironische, maar duidelijke taal – een noodkreet en zegt ze terug te willen komen op die beslissing. “Omdat ik zou kunnen overleven, lees niet failliet te moeten gaan, ga ik terug open vanaf volgende week”, klinkt het. “Ik zal al mijn klanten verwittigen dat ze terug mogen komen. Ik zal wel overuren kloppen, geen probleem. Ik voel mij wel wat ziek en ik hoest ook veel. Maar dat is niet erg hoor. Ik zal mooi de zetel ontsmetten en ik draag wel een maskertje. Ik stap vanuit mijn quarantaine waar ik me nu zo veilig voelde samen met mijn zoontje een mijn man en ga terug aan de slag. Ik geef mijn salon een nieuwe naam: Coiffure MAG GIE OPEN!’. En alle mensen die ik ziek maak of de ziekte doorgeef heb jij op je geweten!”

Mieke Cardon, die de brief trouwens ook naar burgemeester Emmily Talpe (Open Vld) stuurde, hoopt op die manier haar boodschap duidelijk te kunnen maken: “Dat de richtlijnen voor kappers in deze coronatijden kunnen worden aangepast en dat ook wij recht hebben op een premie van 4.000 euro. Wij kunnen immers niet op een veilige manier ons werk verderzetten.”