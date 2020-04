Ieperse Kadobon blijft langer geldig Christophe Maertens

27 april 2020

08u22 1 Ieper Ieperse Kadobonnen die zouden vervallen tussen maart en eind juni 2020 worden automatisch verlengd met zes maanden.

Met de Ieperse Kadobon kunnen mensen terecht bij zestig handelaars in Ieper en deelgemeenten. Het is een geschenk waarmee je vrienden en familie kunt verrassen en ze bovendien de kans geeft om Ieper te ontdekken, zegt de dienst Economie. De Kadobon is te koop aan het onthaal van AC Auris en bij de dienst Toerisme.