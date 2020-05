Ieperse jeugdraad moet sexyer: schepen van Jeugd roept jongeren op deel te nemen aan de jongerenvergadering Christophe Maertens

05 mei 2020

12u11 0 Ieper De partij Groen Ieper vindt dat het stadsbestuur niet alle opties benut om de Ieperse jeugdraad nieuw leven in te blazen. De raad draait niet meer op volle toeren sinds het ontslag van de vorige voorzitter. Ondertussen was er een digitale vergadering, waarvoor de ‘opkomst’ klein was. “We denken na hoe we de jeugdraad sexyer kunnen maken en roepen jongeren op zich aan te sluiten”, aldus schepen van Jeugd Dimitry Soenen (N-VA).

De Ieperse jeugdraad is een erkend adviesorgaan voor jongeren en jeugdwerkinitiatieven en wil diezelfde jongeren stimuleren tot engagement in hun eigen stad. In samenspraak met het stadsbestuur en andere gemotiveerde vrijwilligers bepalen de leden wat er met de Ieperse jeugdwerking beter kan. De jeugdraad in Ieper formuleert voornamelijk adviezen richting het stadsbestuur.

Stroeve communicatie

Tijdens een eerder gemeenteraad uitte de fractie Groen Ieper haar bezorgdheid over de Ieperse jeugdraad. Groen-raadslid Jordy Sabels merkte toen op dat de jeugdraad op een laag pitje was teruggevallen. Er waren daarvoor blijkbaar verschillende redenen. Zo diende de voorzitter zijn ontslag in en was er de blok- en kerstperiode. Ondertussen vond op 30 april een eerste online vergadering van de jeugdraad plaats. “We zijn alvast blij dat er schot in de zaak komt, maar we blijven het oprecht jammer vinden dat niet alle registers opengetrokken worden om van de jeugdraad een onverdeeld succes te maken. Het is één van de weinige verplichte raden en voor ons als jongste fractieleden enorm belangrijk”, aldus Sabels. Het raadslid bedoelt dat er voor de eerste digitale vergadering te weinig jongeren waren uitgenodigd. “Werd de vergadering bewust stiller gehouden om met de kern te kunnen samenzitten? Wij hebben een rondvraag gedaan bij de leden van Jong Groen Ieper en bij jongeren buiten deze groep en zij waren niet op de hoogte van deze online editie. We vinden het jammer dat een doorstart qua communicatie stroef verloopt.”

Sporrewoan en JOC

“Iedereen die nu in de jeugdraad zit wil de overgang naar een nieuwe ploeg zo vlot mogelijk laten verlopen, dus er zit zeker geen bewuste strategie achter”, reageert schepen van Jeugd Dimitry Soenen (N-VA). “De uitnodigingen verliepen vooral digitaal en via een filmpje. Er werden verschillende communicatiemiddelen ingezet, zoals mail, de social media-kanalen van de stad en via aanverwante organisaties zoals Sporrewoan en JOC. Er is een oproep gelanceerd op een besloten Facebookpagina waar alle hoofdleiders van de jeugdverenigingen aanwezig zijn. In de statistieken konden we zien dat iedere hoofdleider dit bericht zag. Het was doorgegeven dat de politieke jongerenorganisaties een persoonlijke uitnodiging moesten ontvangen, maar we hebben vastgesteld dat dit jammer genoeg niet is gebeurd.”

Extra mensen

Volgens de schepen was het de bedoeling om van de eerste digitale jeugdraad een startvergadering te maken. “Op de jeugdraad was er een mix van leden van de huidige jeugdraad, de vorige voorzitter, enkele politieke jongeren en jongeren die een engagement willen opnemen. Omdat de ‘opkomst’ niet bijzonder hoog was, hebben we er besproken hoe we de jeugdraad sexyer kunnen maken. Er werd ook beslist om op 14 mei een nieuwe online jeugdraad te organiseren, waarin het voornamelijk zal gaan over de jeugdbewegingen: het reilen en zeilen van de jeugdvereniging tijdens de coronacrisis en wat daarna. In juni en de vakantiemaanden zal alles op een laag pitje gaan omdat de examens eraan komen en de vakantie voor de deur staat. In september wil de jeugdraad enkele activiteiten organiseren, ook om extra mensen aan te trekken. Daarop kunnen we plannen wanneer er nieuwe bestuursverkiezingen komen.” De schepen roept jongeren op zich op 14 mei aan te sluiten op de online jeugdraad. De precies link daarvoor wordt nog gecommuniceerd via de gebruikelijke stadskanalen.