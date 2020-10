Ieperse horecawasserij Cailliau start uitbreidingswerken in volle coronatijden: “We willen van 10 naar 20 werknemers gaan” Christophe Maertens

06 oktober 2020

16u57 1 Ieper De zaakvoerders van Wasserij Cailliau in Ieper hebben het einde van de COVID-crisis niet afgewacht om uitbreidingswerken aan te vangen. Met de investering wil het bedrijf zich klaarmaken voor de herneming van de economie en het toerisme. “Als ondernemer moet je blijven doorgaan, met de blik op de toekomst, corona of geen corona.”

“Alles komt goed. Wanneer de economie en het toerisme hernemen, dan zal Wasserij Cailliau klaarstaan”, aldus Kristof Cailliau en Nancy Kinget, de zaakvoerders van wasserij Cailliau langs de Rozendaalstraat in Ieper. Wasserij Cailliau is een familiebedrijf met meer dan 60 jaar expertise in verhuur en onderhoud van hotel- en restaurantlinnen. In West-Vlaanderen is het marktleider bij hotels tussen 20 en 400 kamers, en één van de meest innovatieve en geautomatiseerde bedrijven in de sector van hotelwasserijen in de Benelux.

Groter en duurzamer

Coronacrisis of niet, Kristof Cailliau besliste toch te investeren in zijn bedrijf en begon met een uitbreiding. De start van de werken was gepland in maart, maar toen werd alles op pauze gezet, tot nu. “De uitbreidingwerken moeten de wasserij klaarmaken voor de toekomst. Dat betekent: groter en duurzamer”, zeggen Kristof en Nancy. “Met een verdrievoudiging in capaciteit zal wekelijks 100 ton linnen gewassen, gedroogd en gestreken worden, goed voor zowat 8.000 hotelkamers. We voorzien een tank om 175.000 liter regenwater op te vangen. Zo wil het bedrijf zich wapenen tegen de steeds vaker voorkomende periodes van extreme droogte.”

Kusttoerisme

Ondanks de moeilijke maanden, waarbij de omzet tot 95 procent daalde, ziet Kristof Cailliau de toekomst positief in. “Niet alles is kommer en kwel. We hebben heel veel nieuwe klanten bij. De kust heeft een vrij goed zomerseizoen achter de rug, en het kusttoerisme zal een blijvende rol spelen. Die trend was er al voor corona.” Toch ligt het toerisme in steden als Ieper, een belangrijke markt voor de wasserij, nog steeds zo’n 30 à 40 procent lager dan normaal. “Ook het internationaal toerisme en de zakenreizen zullen niet snel hernemen”, verwacht Cailliau.

De wasserij wil extra marktaandeel verwerven. “In Brugge hebben we nog maar één hotelklant. Daar is nog veel potentieel”, zegt de zaakvoerder. “We kijken ook naar Gent en Noord-Frankrijk. We merken interesse en zien dat onze investeringen in automatisatie en ecologie vruchten afwerpen.”

Klimaatverandering

Bij de symbolische eerste steenlegging kwamen de Ieperse burgemeester en de gouverneur van West-Vlaanderen een kijkje nemen. “Wasserij Cailliau wacht de verdere effecten van de klimaatverandering niet af, maar neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door vooruitstrevend te zijn en in te zetten op duurzaamheid”, aldus gouverneur Decaluwé. De burgemeester van Ieper sloot zich daarbij aan: “Een voorbeeld van bedrijfsvoering, van het nu en van de toekomst. Jullie morgen daar fier op zijn.”

Tegen de krokusvakantie moeten de nieuwe machines operationeel zijn. In de zaak werken momenteel 10 werknemers, maar de zaakvoerders zouden dat aantal op termijn willen verdubbelen.