Ieperse hardcorefestival Ieperfest met jaar uitgesteld door coronamaatregelen Christophe Maertens

16 april 2020

18u58 0 Ieper De organisatoren van Ieperfest zien de 28ste editie van het hardcorefestival die stond gepland op 3,4 en 5 juli in rook opgaan. Dat na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om er een zomer zonder festivals van te maken.

“Het is de enige juiste beslissing en we zijn blij dat er duidelijkheid is”, zegt medeorganisator Davy Bauwen. “Het is voor ons niet mogelijk om het festival naar een latere datum te verplaatsen. Daarom verhuizen we de 28ste editie naar 2, 3 en 4 juli volgend jaar. Het is wel jammer. In 2018 gingen we bijna over de kop, maar vorig jaar hadden we een topeditie op alle vlakken. We hadden die lijn dit jaar willen aanhouden en we hadden een fantastische line-up samengesteld. Het mag echter niet zijn. Het is begrijpelijk, maar leuk is het niet.”

Ieperfest spreekt van geluk een kleiner festival te zijn. “Onze uitgaven bleven tot nu toe beperkt, voor ons begint alles eigenlijk maar in mei en juni. We onderhandelen momenteel met onze ticketpartner over de tickets die al zijn verkocht. Het is de bedoeling die voor volgend jaar te laten gelden, wat voor ons een financiële oplossing zou zijn.”

Om de pijn wat te verlichten, en als alles weer veilig is, gaat Ieperfest enkele clubshows organiseren in de herfst en de winter. “We willen tenslotte ons respect en onze dankbaarheid uiten aan alle mensen die in de zorg werken, want dat zijn de echte helden in deze historische tijden.”