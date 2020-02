Ieperse handelaars zetten deuren open op 7 en 8 maart Christophe Maertens

26 februari 2020

10u08 0 Ieper In het weekend van 7 en 8 maart zetten de Ieperse handelaars hun deuren. “De shoppers worden extra in de watten gelegd en maken op een aangename manier kennis met de nieuwste collecties.”

De vzw Centrummanagement Ieper en de Ieperse handelaars slaan opnieuw de handen in elkaar voor de organisatie van een opendeurweekend. De bezoekers kunnen tijdens het opendeurweekend kennis maken met het uitgebreide en gevarieerde winkelaanbod. Deelnemende handelaars zijn te herkennen aan de kleurrijke banner in hun etalage. “Het initiatief ging van start in 2006. Vzw Centrummanagement Ieper ging toen de uitdaging aan om een opendeurweekend te lanceren, waaraan elke handelaar kan deelnemen, ongeacht zijn assortiment”, aldus de organisatoren.