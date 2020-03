Ieperse handelaars zetten deuren open, ondanks werken Christophe Maertens

06 maart 2020

14u52 0 Ieper Dit weekend, op 7 en 8 maart, zetten de Ieperse handelaars hun deuren open voor de eerste lentekoopjes. De deelnemende handelaars zijn herkenbaar aan de kleurrijke banner in hun etalage.

Tijdens het weekend houden heel wat handelaars in Ieper een opendeurdag. Ondanks de werken op het kruispunt Tempelstraat met de Stationsstraat zijn ook de handelaars in deze straten bereikbaar. Meer zelfs, tijdens de werken verwennen die hun klanten extra en bieden ze na elke aankoop een gratis koffie aan in een van de koffiezaken van de Tempelstraat.