Ieperse fractielieder Groen Ieper nu ook co-voorzitter Jong Groen nationaal Christophe Maertens

20 september 2020

10u08 1 Ieper Jordy Sabels, fractieleider van Groen Ieper, is dit weekend tot co-voorzitter gekozen van Jong Ieper. Hij deelt de functie met Paola Travella uit Brugge.

De leden van Jong Groen nationaal kozen zaterdag voor een nieuw bestuursteam. Ze deden dat via digitale weg, wegens corona. Jordy Sabels (29) uit Ieper en Paola Travella (24) zijn beiden tot voorzitter gekozen. De twee zijn geen onbekenden van elkaar. Ze leerden elkaar kennen als Jong Groen kandidaten op de Europese verkiezingslijst van Groen. Hun inhoudelijk project voor Jong Groen zal zich op twee actuele thema’s focussen. “Zoals we zien in Moria staan mensenrechten in Europa onder spanning, ook de nood aan een groene relance is overduidelijk nu we in een economische crisis belanden door corona” benadruken de kersvers voorzitters, die samen het vorig bestuur bedanken. “Wij kunnen verder bouwen op de verwezenlijken van het voorbije jaar en de beweging verder versterken. We werken samen voor een betere toekomst. “ Jordy Sabels is fractieleider voor Groen in Ieper en laat in die hoedanigheid vaak zijn sem horen op de gemeenteraad. De twintiger, die afskomstig is uit Kapellen en heeft een job in de toeristisch sector.