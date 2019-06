Exclusief voor abonnees Ieperse filmmaakster keert terug naar geboortestreek en maakt meest bekeken documentaire op Canvas: “Ik heb nochtans lang geen interesse meer gehad voor de oorlog” Christophe Maertens

14 juni 2019

12u36 0 Ieper Annabel Verbeke (32) leverde vorig jaar de best bekeken documentaire op Canvas af. Met ‘We Will Remember Them’ toont ze hoe het dagelijks leven in de Westhoek ten teken staat van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. De regisseuse woont in Gent, maar het maken van de film bracht haar terug naar haar geboortestreek. “Ik kom graag terug, het is een vorm van nostalgie.”

Het is niet dat Annabel Verbeke koste wat kost filmmaker wilde worden. In haar jeugd volgde ze toneelles aan de Academie in Ieper en ging ze naar de film in bioscoop Cinema Oud Yper. Ze koos uiteindelijk voor een filmopleiding aan de Brusselse filmschool RITCS. De start van haar studies in Brussel betekende min of meer haar afscheid van Ieper. Maar met haar documentaire ‘We will remember them’ keert ze terug naar de Westhoek. “Ik heb eigenlijk lange tijd geen interesse meer gehad voor de oorlog”, vertelt Annabel. “Van jongs af werd ik dag in dag uit met het herdenkingslandschap geconfronteerd. Ieder schooljaar opnieuw stond het verplicht in mijn agenda: een bezoek aan het In Flanders Fields Museum, aan de vele begraafplaatsen en aan de Menenpoort. Toen ik als jobstudente op de Grote Markt in Ieper souvenirs en chocolade verkocht, leerde ik het groeiende oorlogstoerisme kennen.”

