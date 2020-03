Ieperse Fietsersbond nog altijd gekant tegen extra parking op de Leet, maar gaat niet in beroep tegen de vergunning Christophe Maertens

12 maart 2020

13u46 0 Ieper De Ieperse Fietsersbond blijft zich kanten tegen extra parkeerplaatsen op de Leet. Het diende in oktober 2019 al een bezwaarschrift in, maar ondertussen heeft het stadsbestuur de vergunning toegekend.

“We zijn tevreden dat er in de vergunning meer aandacht is voor het mobiliteitsaspect van de heraanleg dan in de aanvraag”, vertelt voorzitter Johan Vanhaverbeke. “In de motivatie op onze bezwaren rond parkeren en verkeerscirculatie verwijst het bestuur naar het nieuwe mobiliteitsplan en de geplande evaluatie van het parkeerbeleid. Het stadsbestuur hakt geen knopen door. In de praktijk kan de inrichting van de Leet nog wijzigen.”

Schuinparkeren

De Fietsersbond vroeg toch een gesprek aan met het stadsbestuur. “Er zitten zaken in de plannen die beter meteen vermeden worden”, vindt de voorzitter. “Er moesten extra parkeerplaatsen komen ten opzichte van de oorspronkelijke plannen op het Vandepeereboomplein. Het gevolg is dat er een parkeerstrook aan de linkerkant komt waar wagens schuin kunnen parkeren. Dat is gevaarlijk voor fietsers. Als een wagen achteruit wegrijdt, heeft hij een moeilijk of geen zicht op fietsers uit de andere richting. Het stadsbestuur wil echter niet afwijken van schuinparkeren. Iets meer ruimte om uit te rijden en fietssilhouetten op het wegdek blijken het hoogst haalbare. Dat is beter dan niets, maar toch onvoldoende, vrezen we. Jammer dat het bestuur in zo’n mooi project toch zaken doorvoert waarvan je op voorhand al weet dat ze niet optimaal zijn.”

Project niet gijzelen

Toch gaat de Fietsersbond niet in beroep tegen de vergunning. “We willen dit project niet gijzelen door het maanden te vertragen. De omgeving heeft dringend nood aan een verfraaiing en een verbetering. Maar laat één ding duidelijk zijn: we zullen blijven ijveren voor een andere mobiliteit in de stad met prioriteit voor de zwakke weggebruiker en met de auto als gast.”