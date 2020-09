Ieperse Fietsersbond doet oproep tijdens éénmeteractie: “Auto’s rijden te dicht. Maak centrum autoluw” Christophe Maertens

19 september 2020

12u27 26 Ieper De Ieperse Fietsersbond heeft zaterdag een éénmeteractie gehouden. Op hun rijtuig bevestigden de actievoerders een stokbrood of een afstandshouder om visueel aan te tonen wat ze vragen: een veilige zijdelingse afstand van een meter. Ze richten zich ook tot het stadsbestuur. “Maak de binnenstad autoluw”, vragen ze.

“Ik kreeg onlangs nog een mail van een 84-jarige vrouw die aan Ter Olmen woont en zegt naar Dikkebus te fietsen om haar boodschappen te doen”, zegt Johan Vanhaverbeke, voorzitter van de Ieperse Fietsersbond. “Ook van veel jonge gezinnen horen we vaak dat ze de stad ontwijken om op de fiets naar de winkel te gaan.” De Fietsersbond vraagt met de actie die ze zaterdag op poten zetten meer plaats voor de fietser. “Het is voor veel fietsers herkenbaar: je begeeft je in de smallere straten van de stad en je voelt je heel onveilig, omdat de wagens die je inhalen veel te dicht rijden. Sommige fietsers wijken dan uit naar het trottoir, wat absoluut niet aangewezen en zeker niet veiliger is voor voetgangers”, aldus de voorzitter.

Stad autoluwer maken

De éénmeteractie heeft een dubbel doel. “Aan de automobilisten vragen we om de wettelijke zijdelingse afstand te respecteren: één meter binnen de bebouwde kom, en anderhalve meter erbuiten. Daarnaast vragen we aan het stadsbestuur om meer ruimte te geven aan de fietser door het invoeren van fietsstraten en het autoluwer maken van de binnenstad. Daarvoor zijn verschillende oplossingen. We weten dat dit een werk is van lange adem, maar we hopen dat het stadsbestuur keuzes maakt in het nieuwe mobiliteitsplan.”

De Leet

“Ons hoofddoel is en blijft een bereikbare stad voor iedereen en voor alle vervoersmiddelen”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Iper). “Rond fietsvriendelijkheid zijn we al volop aan de slag. Zo werden er fietscomfortstroken aangebracht op de Grote Markt, vervangen we in heel wat straten bolle kasseien door platte kasseien of door asfalt en voorzien we fietssuggestiestroken waar een fietspad niet kan.”



De burgemeester merkt op dat er bovendien nog enkele projecten op stapel staan. “Op de Dikkebusseweg, in Boezinge en in Vlamertinge kiezen we voor een fietsvriendelijke en - veilige aanpak. Ook bij bijvoorbeeld de heraanleg van De Leet hebben we aandacht voor de fietsers. We opteren voor een straatbedekking om valpartijen te vermijden. De rijbaan wordt voldoende breed om de fietsers in de tegenovergestelde richting te laten rijden. In de stationsomgeving zijn enkele verbeteringen gepland in kader van de fietsveiligheid.” Ondertussen werkt het stadsbestuur verder aan het vernieuwde mobiliteitsplan. “Het toekomstig fietsbeleid vormt hierin een belangrijk thema, waarbij de Fietsersbond zeker wordt betrokken.”