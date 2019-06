Ieperse en Poperingse loketten NMBS minder open Christophe Maertens

12 juni 2019

09u01 0 Ieper De loketten van een aantal West-Vlaamse stations zullen minder open zijn.

De NMBS past zijn dienstverlening aan vanaf 5 augustus. Dat zal het geval zijn in de stations van Torhout, Lichtervelde, Tielt, De Panne, Oostende, Blankenberge, maar ook van Ieper en Poperinge. Het loket zal op een doordeweekse namiddag gesloten blijven en in het weekend zullen er minder openingsuren zijn. De NMBS zal in juli wel stewards inzetten om de reizigers bij te staan om een ticket uit de automaten te halen.