Ieperse collectorwerken gaan 4de fase in Christophe Maertens

16 juli 2020

15u19 0 Ieper De grote collectorwerken in Ieper zijn al een tijdje aan de gang. Verschillende onderdelen zijn al afgewerkt en binnenkort start Aquafin met fase 4. Deze fase situeert zich tussen het Vandenpeereboomplein, de Elverdingestraat, de straten rond het Astridpark en de Boterstraat.

Vanaf 17 augustus tot ongeveer midden oktober starten de nutswerken op het Vandenpeereboomplein ter hoogte van het kruispunt met de Elverdingestraat. Aaneensluitend volgen de Boezingepoortstraat, Kloosterpoort, De Brouwerstraat en het verlengde van de Kloosterpoort langs het Astridpark. Vanaf midden oktober tot december is het gedeelte Vandenpeereboomplein tussen de Korte Meers- en de Elverdingestraat, Delaerestraat en Janseniusstraat aan de beurt. Half december wordt dan gestart met de nutswerken ter hoogte van de Boterstraat en Coomansstraat.

Hinder

De eigenlijke rioleringswerken starten vanaf 9 november op het Vandenpeereboomplein aan het kruispunt met de Elverdingestraat. Die werken omvatten de bouw van een ondergrondse constructie en de bijhorende rioleringswerken in de Boezingepoortstraat. Deze werken zullen enkele maanden duren en volgen steeds op de plaatselijke nutswerken. Er is hinder te verwachten voor de omwonenden in de zone waar op dat moment aan het werk is. De nutswerken gaan voornamelijk in de voetpadzone door, plaatselijk wordt er een parkeerverbod toegepast. Smallere straten worden tijdelijk afgesloten maar betrokken bewoners worden vooraf verwittigd over de duur en de impact van de werken door de nutsmaatschappijen zelf.