Ieperse CD&V lanceert voorstellen om toeristen te lokken deze zomer: “Gratis parkeren in het weekend, bewaakte fietsparking en coronaveilige evenementen” Christophe Maertens

09 juni 2020

07u22 0 Ieper De Ieperse oppositiepartij CD&V lanceert enkele voorstellen voor het toerisme in onze stad. “Een zomeraanbod aan evenementen, een bewaakte fietsparking en het hele weekend gratis parkeren, moeten onze stad nog aantrekkelijker maken om er deze zomer te vertoeven.”

“Traditioneel gaat de zomer gepaard met heel wat grote en kleine evenementen in onze stad. Het is al duidelijk dat het aanbod aan evenementen er deze zomer toch wat anders zal uitzien”, zegt fractieleidster Katrien Desomer. “Heel wat verenigingen, vzw’s en bedrijven denken na hoe ze een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod kunnen aanbieden. De stad kan hierbij een coördinerende rol opnemen.”

Alle voorstellen voor activiteiten en evenementen kunnen volgens CD&V verzameld worden, waarna de stad de mogelijkheden bekijkt en een activiteitenkalender opstelt. Zo kan volgens de partij de stad een totaalpakket aan zomerse en coronavriendelijke activiteiten verzekeren. “Maar dan moeten we wel snel handelen, want de grote vakantie staat voor de deur.”

Bewaakte fietsparking

Daarnaast wil CD&V Ieper de mensen blijven aanmoedigen met de fiets naar Ieper te komen. “Tijdens de vakantie kunnen we een bewaakte fietsparking in onze stad inrichten”, zegt raadslid Jan Laurens. “Recreatieve fietsers kunnen zo hun fiets veilig stallen en met een gerust gemoed winkelen in onze stad of genieten van de uitgebreide terrasjes. Zo kan Ieper zich ook profileren als fietsstad.” Als locatie stelt het raadslid de parkzone rond de Sint-Maartenskathedraal voor of eventueel de scholen. “We kunnen jobstudenten inschakelen om de fietsparking te bewaken. Steden met een bewaakte fietsparking boomen wat betreft fietstoerisme. Ieper kan dat ook.”

Gratis parkeren

Daarnaast herhaalt CD&V het voorstel dat Desomer al eerder deed om op zaterdag gratis parkeren toe te laten in de stad voor wie toch met de wagen wil komen. “Of op zijn minst het half uur gratis uitbreiden naar twee uur. We zien dat andere grote steden zoals Brugge dit ook doen. Het is een extra motivatie voor de klant en een hart onder de riem voor marktkramers en handelaars uit het centrum die het de voorbije maanden niet makkelijk hadden”, besluit raadslid Peter De Groote. “Jammer dat het stadsbestuur hier niet wil op ingaan.”