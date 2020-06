Ieperse cafés zijn klaar voor de heropening: “Goed dat er geen verplichte reservering is” Christophe Maertens

05 juni 2020

07u20 0 Ieper De Nationale Veiligheidsraad zette woensdag het licht op groen voor de heropening van de cafés en restaurants. Ook in Ieper maken café-uitbaters zich op om de deuren van hun zaak te openen. “Langer mocht dit toch niet duren.”

“Het werd tijd dat we weer mochten beginnen”, zegt Chris Bevernage, uitbater van café Les Halles, het museumcafé en het Dépot. “In Les Halles hebben we wat meer ruimte gecreëerd. Op de eerste verdieping knapten we tijdens de lockdown een zaaltje op, waar we in normale omstandigheden zo’n 50 mensen zouden kunnen plaatsen. Met de afstand die we verplicht zijn aan te houden, is er nu ruimte voor zo’n 25 à 30 klanten. Op het gelijkvloers vallen we terug op 70 procent van onze normale bezetting. Op het terras behouden we wel al onze tafeltjes, maar dan wel dankzij de steun van het stadsbestuur dat twee parkingplaatsen ter beschikking stelt. Daar kunnen we enkele extra tafeltjes plaatsen.” Chris Bevernage is tevreden dat de Nationale Veiligheidsraad besliste tot maximum tien personen toe te laten aan een tafel. In het Dépot in de Menenstraat hoefde de horeca-uitbater niet veel aanpassingen te doen. “Daar staan de tafels al wat ruimer uit elkaar”, klinkt het. “Ze staan er immers tussen de spullen die we er verkopen. Van het Museumcafé hou ik wellicht de deuren nog even gesloten, tot het toerisme opnieuw opleeft.”

Voor Chris Bevernage werd het hoog tijd dat hij weer kan opstarten. “Drie maanden sluiten is erg lang en het water begon mij langzaamaan aan de lippen te staan. Gelukkig hoefden we even de huur niet te betalen, zowel voor Les Halles als voor het Dépot, maar toch. Ik hoop nu alleen nog dat de klanten de weg naar onze zaken zullen terugvinden.”

Sluitingsuur

Ook Joeri Devolder van het bekende Ieperse biercafé Kaffee Bazaar in Ieper is maar al te blij dat de lockdown voorbij is. “Ik heb alle stoelen aan de toog weggenomen en heb enkele tafels een beetje moeten verplaatsen. Ook op de terras achteraan was het even puzzelen, maar het is toch gelukt”, aldus de cafébaas. “Vooraan kan ik nu echter ook twee kleine tafeltjes kwijt, wat wel goed is.” Joeri zegt blij te zijn dat klanten dan toch niet te hoeven reserveren in het café. “Dat zag ik niet zo zitten”, zegt de cafébaas. “Mensen die even binnen komen voor een korte stop, zag ik niet zo vlug reserveren. Het is ook goed dat de Veiligheidsraad het aantal bezoekers niet beperkt tot 25, zoals in Nederland. En dat het sluitingsuur op 1 uur werd vastgelegd, vind ik eveneens een goede zaak. Wel vrees ik een beetje voor collega’s die niet veel plaats hebben in hun café, hoe gaan die dat doen?”