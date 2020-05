Ieperse cafés mogen ruimere terrassen plaatsen, stad maakt zelfs deel van Grote Markt verkeersvrij: “Elke horecazaak mag twee extra parkeerplaatsen inpalmen” Christophe Maertens

28 mei 2020

15u45 0 Ieper De horecazaken in het centrum van Ieper en de deelgemeenten krijgen extra ruimte om hun terras te plaatsen. Zo kunnen ze de social distancingregels garanderen. Daarbij maakt de stad op zaterdagavond en zondag een deel van de Grote Markt verkeersvrij om extra ruimte te creëren. “Een mooi plan”, zegt horeca-uitbater Chris Bevernaege. “Nu hopen dat de klanten terugkomen.”

Net als Kortrijk geeft nu ook Ieper extra ruimte aan de horeca om terrassen te plaatsen. “Om genoeg afstand te kunnen bewaren en om de horeca een hart onder de riem te steken, zal elke horecazaak twee extra parkeerplaatsen mogen inpalmen om een terras te plaatsen”, zegt schepen van Economie Diego Desmadryl (Open Ieper). “Ook zaken die geen terras hebben, zullen van deze maatregel kunnen genieten. De stad zal voor hen ruimte voorbehouden, maar de café-uitbater moet zelf een afbakening plaatsen.”

Terras op de rijbaan

“Zijn er geen parkeerplaatsen net voor de deur dan mag de uitbater desnoods aan de overkant van de straat of op het voetpad uitbreiden”, gaat de schepen verder. “Hiervoor moet hij wel goedkeuring van de buren hebben en 1,50 meter vrijhouden voor voetgangers.” Bovendien zal op zaterdag vanaf 18 uur en op zondag de Menenstraat en het stuk Grote Markt tussen Rijselstraat en St-Jacobstraat verkeersvrij worden gemaakt. Horeca-uitbaters kunnen dan terrassen op de rijbaan plaatsen.

De horeca en de toeristische sector zijn het hardst getroffen door deze crisis en we moeten alles in het werk stellen om die zo goed mogelijk te ondersteunen Schepen Diego Desmadryl (Open Ieper)

De maximale uitbreiding zal voor elke zaak tien tafels en veertig stoelen zijn. “We leggen de laatste hand aan het reglement en vanaf 2 juni zal iedereen zijn aanvraag kunnen indienen bij de dienst Economie. De horeca en de toeristische sector zijn het hardst getroffen door deze crisis en we moeten alles in het werk stellen om die zo goed mogelijk te ondersteunen. Met die extra uitbreidingen zullen we mogelijkheden creëren om te voldoen aan de social distancing-regels, zal de horeca voldoende plaatsen kunnen gebruiken en zullen we meer beleving creëren in onze stad.”

Al 13 weken gesloten

Chris Bevernaege, uitbater van onder andere Les Halles op de Grote Markt, is tevreden. “Zo kunnen we de ruimte die we binnen verliezen toch een beetje compenseren. Niet alleen de extra terrasruimte vind ik een goed plan, ook het verkeersvrij maken van een deel van de Grote Markt is een goed idee. Ik ben daar trouwens al langer voor te vinden.” Volgens Bevernaege is het tijd dat de horeca weer de deuren kan openen. “We zijn al dertien weken gesloten, dat is niet niets. Het zal waarschijnlijk nooit lukken om dat allemaal weer in te halen, vooral omdat we in onze zaak minder klanten kunnen binnenlaten. Gelukkig hebben we in Les Halles op de eerste verdieping een ruimte kunnen opknappen om nog wat extra ruimte vrij te maken. Hopelijk komen de klanten nu ook terug, want ook dat is nog een vraagteken.”