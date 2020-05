Ieperse bib opent opnieuw de deuren: “Bereid je bezoek voor” Christophe Maertens

21 mei 2020

07u59 2 Ieper Volgende week maandag 25 mei gaat Ieperse bib weer open, weliswaar onder een strikte regelgeving. Er kunnen materialen worden ontleend en ingeleverd, bezoekers mogen maximaal 30 minuten binnen, maar er kan geen gebruik worden gemaakt van de computers.

Hoe gaat het in zijn werk?

• Bibliotheek en spelotheek verwelkomen je tijdens de gewone openingsuren.

• Je komt bij voorkeur alleen, niet in groep of met je gezin, of maximaal één volwassene met één kind. Op drukke momenten kan de capaciteit beperkt worden. Wees geduldig en hou afstand.

• Een bezoek is beperkt tot 30 minuten, in de spelotheek tot 15 minuten.

• Er zijn geen zitplaatsen (geen kranten, geen leeszaal, geen pc’s, niet studeren).

• Bereid je bezoek voor: zoek de titels die je wenst vooraf op via onze online catalogus (let op de plaatskenmerken). In de bib is geen catalogusscherm beschikbaar.

• Inleveren doe je via de zelfinneembalie. De materialen blijven daarna nog even in quarantaine staan.

• Breng zeker je boeken, cd’s of dvd’s terug, in de bib zelf of in de inleverbus: tijdens de coronasluiting verhoogden we tijdelijk het maximaal aantal stuks op je kaart, nu gelden opnieuw de gebruikelijke aantallen. De boetevrije periode wordt niet meer verlengd.

• Inleveren van speelgoed gebeurt tijdelijk aan de balie van de bibliotheek.

• Reserveren kan niet meer per e-mail, wel zoals steeds via Mijn Bibliotheek. Wie nog reserveerde via de tijdelijke gratis afhaaldienst, kan deze materialen ophalen tot en met 30 mei.

• Ook bib Elverdinge en Vlamertinge zijn weer open.