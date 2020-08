Ieperse begraafplaats krijgt bomen, groene paden en zitbanken Christophe Maertens

12 augustus 2020

15u50 0 Ieper De Ieperse begraafplaats langs de Zonnebeekseweg krijgt een opknapbeurt. “De renovatie- en vernieuwwerken moeten de begraafplaats transformeren in een serene en authentieke plaats.”

Op de begraafplaats van Ieper beginnen maandag 17 augustus renovatie- en vernieuwingswerken. Het kerkhof wordt in verschillende fases omgevormd. “De werken kaderen binnen de visie waarbij efficiënt ruimtegebruik, duurzaam groenbeheer en gemengd parkgebruik centraal staan”, zegt schepen Ives Goudeseune (sp.a). “In het najaar van 2018 kregen alle graven op de perken 1 tot en met 11 met een verlopen concessie of verwaarloosde graven een melding aangeplakt. Deze aanplakking moet wettelijk minimum 1 jaar voor de werken aan het graf geplaatst te worden. Daarna ontruimden we de graven en kelders waarvan de nabestaanden de concessie niet verlengden.” Het stadsbestuur onderzoekt of esthetisch waardevolle en beeldbepalende graven voor hergebruik in aanmerking komen.

Bijenvriendelijke planten

”De zones die vrijkomen door het verwijderen van graven, worden ingezaaid of beplant met bijenvriendelijke planten en struiken”, aldus de schepen. “Er zullen ook bomen aangeplant worden en er komen zitbanken op meerdere plaatsen. Aansluitend gebeurt de heraanleg van het kasseipad en de omvorming van de meeste steenslagpaden tot groene paden, zoals we kennen op de begraafplaatsen Zuidschote, Zillebeke, Vlamertinge, Sint-Jan, Hollebeke en Brielen.”

Covid-maatregelen

De werken starten op maandag 17 augustus. Geplande einddatum is 30 september 2020. De ingangen A en C zijn niet toegankelijk tijdens de ganse periode van de werken, maar bezoekers kunnen via ingang B de begraafplaats betreden. De perken binnen de werfzone worden wel opengesteld vanaf 18 uur tot zonsondergang. Diensten en plechtigheden kunnen op de gebruikelijke manier verlopen rekening houdend met de Covid-maatregelen.