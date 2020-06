Ieperse atletiekpiste weer toegankelijk met badge Christophe Maertens

09 juni 2020

08u54 0 Ieper De atletiekpiste aan het Iepers sportcentrum is vanaf vandaag dinsdag 9 juni enkel toegankelijk met een badge.

De atletiekpiste werd op 14 maart gesloten voor alle activiteiten door de coronamaatregelen. Op 18 mei werd sporten in openlucht weer toegelaten en werd de piste gratis open gesteld voor het publiek. Het gebruik van de toegangsbadge was niet meer verplicht en iedereen kon gratis de piste binnen. Door de heropening van het sportcentrum en de heropstart van de balie van het sportcentrum, kunnen er opnieuw badges aangemaakt en verlengd worden en zal de toegang van de piste via het draaikruis weer enkel kunnen met een badge.