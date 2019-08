Ieperse apotheek verkoopt antikaterpil Christophe Maertens

28 augustus 2019

21u06 0 Ieper Een Ieperse apotheek kreeg op sociale media heel wat reactie op het verkopen van een antikaterpil. Apotheker Julie Debaere stelde de pil zelf samen.

“Feestje gehad? De dag erna voel je je vaak niet fit. Je hebt last van de welbekende kater. Met deze pillen kun je de dag terug met een fris gevoel starten. Vanaf 18 jaar. Max 4 tabletten per dag. Vraag raad in de apotheek!” Dat stond tot nu te lezen op de Facebookpagina van apothekeres uit Ieper. De apotheek stelde de pil zelf samen. In de pil zitten verschillende producten, tegen hoofdpijn, om de maag te beschermen en een middel tegen overgeven. Wellicht is de Ieperse niet de enigste apotheker die dergelijke pillen verkoopt.”

Op de Facebookpagina van de apotheker kent de pil veel succes. Veel mensen wilden de pil onmiddellijk aankopen. Jeugdweker Henri Menheere ziet het echter anders. “Overmatig alcoholgebruik maakt dagelijks vele levens kapot, op tal van manieren, ook in Ieper, bij jong en oud, en dit soort ideeën maken het nog gemakkelijker”, reageert de man. “Van commercieel oogpunt begrijp ik het best, maar vanuit maatschappelijk welzijn bekeken zijn dit soort ideeën echt niet positief.”