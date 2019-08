Iepers ziekenhuis kampt met computerproblemen: spoed dicht, operaties voorlopig opgeschort

Christophe Maertens

19 augustus 2019

15u12 0 Ieper Het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper is op dit moment telefonisch noch via internet bereikbaar. Het IT-systeem ligt plat.

Concreet betekent dat dat er geen ambulancevervoer is naar het ziekenhuis. Ook gaan de geplande ingrepen niet door en blijft de spoedafdeling dicht. Patiënten die op eigen kracht naar het ziekenhuis komen, worden na medisch nazicht doorverwezen naar omliggende ziekenhuizen. Het is nog onduidelijk hoelang deze situatie zal duren. Wij houden u op de hoogte van zodra de situatie opgelost is. “We hebben te maken met een netwerkprobleem”, zegt algemeen directeur. “Alles is hersteld, maar we moeten alles testen. We moeten eerst weten of alles betrouwbaar is.”

