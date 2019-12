Iepers stadsbestuur roept op: “Schiet diervriendelijk vuurwerk af op oudejaarsavond” Christophe Maertens

19 december 2019

17u07 0 Ieper Het stadsbestuur van Ieper vraagt de inwoners diervriendelijk vuurwerk af te schieten op oudejaarsavond.

In Ieper is vuurwerk in principe verboden, tenzij met toelating van de burgemeester. “Uitzonderlijk mag in de nacht van 31 december op 1 januari, tussen 23.30 en 1 uur wel vuurwerk worden afgestoken zonder vergunning”, zegt de burgemeester. “We vragen de inwoners wel uitdrukkelijk om diervriendelijk vuurwerk te gebruiken. De lichtflitsen en het geknal van traditioneel vuurwerk kunnen bij heel wat huisdieren stress en angst opwekken. Onder andere honden, paarden en vogels zijn hier gevoelig voor. Dieren die in paniek weglopen of uitbreken, kunnen ongevallen veroorzaken. Net daarom dringt onze stad erop aan geluidsarm vuurwerk te gebruiken. Vraag ernaar bij je vuurwerkhandelaar.”