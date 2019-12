Iepers monument Staf Verheye overleden: “We hadden gehoopt dat hij de 100 nog zou halen, maar het heeft niet mogen zijn” Christophe Maertens en Erik De Block

12 december 2019

16u12 4 Ieper Staf Verheye, gewezen socialistisch gemeenteraadslid en auteur van verschillende boeken over de Ieperse geschiedenis, is woensdag overleden in het Jan Yperman Ziekenhuis. Op 2 januari zou hij zijn honderdste verjaardag gevierd hebben. Staf was een Iepers monument, maar was al een tijdje ziek. “Staf was een open iemand en we zullen hem missen”, zegt secretaris Jean-Pierre Meirlaan van de Ieperse heemkring.

Staf Verheye werd op 2 januari 1920 geboren in Kortrijk. Zijn ouders verhuisden in 1921 naar de Kalfvaart in Ieper. Als kind al toonde Staf interesse voor taal, geschiedenis en kunst. Op 14-jarige leeftijd ging hij aan de slag bij Firma Vansteenkiste en later bij de maatschappij B.M.G.E.U. Begin 1939 belandde Staf bij de toenmalige R.T.T.

Rijke carrière

Verheye was jarenlang socialistisch gemeenteraads- en provincieraadslid. Tussen 1989 en eind 2001 was hij secretaris van de heemkring Iepers Kwartier en tot aan zijn dood was hij er nog ondervoorzitter. De Ieperling was onder andere ook secretaris van sp.a Ieper, privésecretaris van minister van Gezin en Huisvesting Gust Breyne en werkte een jaar in het kabinet van minister van Economische Zaken Willy Claes. Ook aan andere verenigingen, zoals de Vriendenkring van het PTT-personeel, Drumband Egard Missiaen en Torrepoortfeesten, verleende Staf zijn diensten.

Gevierd schrijver

Vooral na zijn pensioen in 1985 begon hij meer te schrijven. In 2014 stelde de Heemkring Ieper het boek ‘Onsterfelijke Ieperse figuren’ van Verheye voor. In het boek beschrijft de auteur 44 Ieperlingen die bijgedragen hebben aan de bekendheid van de stad. In het boek maakte de auteur geen onderscheid tussen vooraanstaande Ieperlingen en volksfiguren. Onder andere cabaretier Gerard Vermeersch, waarvan nu een tentoonstelling loopt in het Ypres Museum, Roger Quaghebeur, Raymond Slosse, Karel De Lille en clown Rossi kwamen aan bod.

Dialect wekt vaak nostalgie op naar lang vervlogen tijden. Het is een taal die sociaal werkt, concreet overkomt en duidelijke accenten legt Staf Verleye op de voorstelling van zijn boek ‘Wuk zeg je?’ in 2008

Op zijn 88ste bracht hij het boek ‘Wuk zeg je?’ uit, over het Ieperse dialect. Dat boek was het vervolg op ‘Yperlienk, je stertje stienkt’, dat zeventien jaar eerder verscheen. De auteur koesterde zijn Iepers dialect en om het te bewaren voor het nageslacht schreef hij er een boek over. “Dialect wekt vaak nostalgie op naar lang vervlogen tijden. Het is een taal die sociaal werkt, concreet overkomt en duidelijke accenten legt bij gesprekken en discussies”, zei Staf toen op de voorstelling.

Andere werken van zijn hand zijn ‘Ieperse herbergen’, ‘De Looie’, ‘Persoonsgebonden straatnamen in Ieper’ en ‘Van arbeider tot minister. Gust Breyne. Een levensverhaal.’ In 1990 kreeg de auteur een aanmoedigingsprijs voor Cultuurhistorische Monografie en in 1996 kreeg hij de Ieperse Trofee voor Cultuurverdienste.

Vrijzinnig

“Staf was nog altijd ondervoorzitter van onze heemkring, maar door gezondheidsproblemen kon hij niet meer aanwezig zijn op de vergaderingen”, zegt secretaris Jean-Pierre Meirlaan, die net bezig is met een boek over de auteur. “Hij werkte nog wat van thuis uit en zijn zoon was doorgeefluik. We hadden allen gehoopt dat hij de 100 nog zou halen, maar het heeft niet mogen zijn. Staf was een open iemand en heel graag gezien bij veel mensen. Hij was vrijzinnig, maar veel gelovigen konden het goed met Staf vinden. Hij zal gemist worden.”

Dinsdag om 10.30 uur vindt in Het Perron een afscheidsplechtigheid plaats. Schepen Philip Bolle, voormalig schepen Frans Ligneel en Jean-Pierre Meirlaan zullen er iets voorlezen.