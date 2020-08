Iepers gezinnen krijgen deze week de beloofde coronawaardebon: “In totaal maakte de stad daarvoor 700.000 euro vrij” Christophe Maertens

25 augustus 2020

15u26 0 Ieper Stad Ieper wil haar inwoners én tegelijk de getroffen Ieperse sectoren financieel steunen na de coronacrisis. Deze week ontvangt elk gezin een waardebon om in Ieper en deelgemeenten te besteden.

“De federale maatregelen opgelegd in de strijd tegen het coronavirus treffen iedereen en dit op heel wat domeinen”, zegt Iepers burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Onze samenleving kreeg een fikse dreun, maar de Ieperlingen hebben zich de voorbije maanden sterk getoond. Als stad willen we bijdragen om onze inwoners en lokale economie te ondersteunen in deze moeilijke periode. De waardebon maakt daar een belangrijk deel van uit en bereikt élke Ieperling. Het is een financieel duwtje in de rug, maar op het zelfde moment willen we aanmoedigen om lokaal te kopen.”

329 handelaars

Het concept en de uitwerking van de waardebon kwam er na overleg met het centrummanagement, horeca Ieper en de afdelingen van Voka en Unizo in Ieper en deelgemeenten. “Maar liefst 329 lokale handelaars schreven zich in om deel te nemen aan de actie”, aldus schepen van Economie Diego Desmadryl (Open Ieper). Het stadsbestuur zegt er bewust voor hebben gekozen een budget vrij te maken om zowel inwoners als getroffen sectoren te steunen. “En dat zonder geplande projecten in het gedrang te brengen”, weet schepen Eva Ryde (N-VA). De kostprijs van de waardebonnen bedraagt in totaal 700.000 euro. “Met Vlaamse middelen kennen we daarbovenop extra waardebonnen toe aan de meest kwetsbare Ieperlingen. Dit zal hetzelfde systeem volgen en is een eerste van meerdere extra sociale maatregelen.”

Elk gezin krijgt 25 euro per gezinshoofd en 10 euro extra per bijkomend gezinslid. Bestaat een gezin uit twee ouders en drie kinderen, dan krijgt dat gezin een bon ter waarde van 65 euro. De waardebon is beperkt geldig: van 1 september tot en met 15 oktober 2020. “Het is dus belangrijk om op tijd de bon te spenderen”, klinkt het.

Koopweekend

Vanaf 28 augustus is via de website www.shop-in-ieper.be een overzicht van alle deelnemende Ieperse zelfstandigen te vinden. “Sommige zaken bieden een extraatje aan als je iets met de waardebon betaalt”, aldus schepen Desmadryl. “De Ieperse gezinnen krijgen de waardebon in de vorm van de gekende Ieperse Kadobon. Die bon kan je in schijven opgebruiken, je hoeft dus niet het volledige bedrag in één keer op te gebruiken.”

Om de bon te lanceren organiseren van 3 tot 6 september de deelgemeenten een koopweekend. Tijdens dat weekend is de bon 10 procent meer waard. In de stad zelf vinden van 11 tot en met 14 september de Tooghedagen plaats. “Door de coronacrisis is het deze keer een light versie: alleen handelaars uit Groot Ieper kunnen deelnemen”, aldus het stadsbestuur.