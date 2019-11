Iepers burgemeester Emmily Talpe aangesteld als voorzitter brandweerzone Westhoek Christophe Maertens

08 november 2019

16u12 11 Ieper Burgemeester van Ieper Emmily Talpe werd vrijdag verkozen tot voorzitter van brandweerzone Westhoek. Talpe neemt de fakkel over van burgemeester Marc Vanden Bussche van Koksijde. Vanden Bussche nam ontslag na de aankondiging dat Koksijde, De Panne en Nieuwpoort zich willen afsplitsen van de brandweerzone Westhoek.

De hoofdreden voor die afsplitsing is dat de kust andere uitdagingen heeft met een grote toevloed van mensen in de toeristische seizoenen en de vele appartementen. De nieuwe voorzitter Emmily Talpe staat dus meteen voor een grote opdracht. “Voorlopig blijft alles zoals het is, eerst moeten we uitzoeken wat wettelijk mogelijk is en hoe we een eventuele splitsing juridisch en organisatorisch kunnen aanpakken. De brandweerzones zijn overigens een federale materie”, zegt Talpe. “Het is dus op zijn minst wachten op een nieuw regering voor meer duidelijkheid.”

Talpe beseft dat een eventuele splitsing wat spanningen met zich meebrengt. “Sommige beslissingen zijn moeilijker te nemen omdat we nog niet weten of we samen of gesplitst verder gaan. Wat voor mij als voorzitter in ieder geval voorop staat, is ten allen tijde de veiligheid van onze inwoners garanderen, de kwaliteit van de dienstverlening bewaken en onrust bij de medewerkers wegnemen.”

De brandweerzone Westhoek bestaat (voorlopig nog) uit de gemeenten Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Nieuwpoort, Poperinge, Veurne, Vleteren, Wervik en Zonnebeke. De Panne, Koksijde en Nieuwpoort zouden willen samensmelten met Middelkerke, dat nu nog tot Zone 1 behoort.