Iepers brouwer Raoul Bartier (90) overleden Christophe Maertens Lieven Samyn

24 maart 2020

17u51 0 Ieper In Ieper is op 90-jarige leeftijd gewezen bierbrouwer Raoul Bartier overleden.

De brouwerij Bartier werd in Voormezele gesticht in 1860. Raoul Bartier, die geboren werd op 15 maart 1930, was zelf brouwer tot 1955. De brouwerij werd vijf generaties lang uitgebaat onder de naam ‘Elzenwalle’. Hun bekendste bier was Knock Out, een export. Later verhuisde het bedrijf naar de Wijtschatestraat in Wijtschate. De uitvaart zal volgens de richtlijnen van de overheid plaatsvinden in beperkte familiekring.