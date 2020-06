Iepers bedrijf maakt ontsmetten van handen en oppervlaktes makkelijk met individueel verpakte doekjes Christophe Maertens

05 juni 2020

13u25 5 Ieper Het Ieperse bedrijf Borval lanceert individueel verpakte ontsmettingsdoekjes. Borval, specialist in individueel verpakte vochtige doekjes, levert hiermee een bijdrage aan een gezonde omgeving. “Anders dan de flacons met gel is dit een product dat je overal bij de hand kunt hebben en dat ook na COVID-19 lang veel toepassingen zal kennen”, meent zaakvoerder Koen Van Laere.

Borval BV, opgericht in 1981, is een Belgisch bedrijf dat Europees actief is en zich specialiseert in individueel verpakte doekjes. Borval produceert jaarlijks zeshonderd miljoen individueel verpakte doekjes en hoort bij de Europese top 3. “We maken brilpoetsdoekjes, citroendoekjes en schoenpoetsdoekjes, maar vanaf nu produceren we ook ontsmettingsdoekjes”, zegt Koen Van Laere. “Door de coroncrisis viel alles voor de horeca, zoals citroendoekjes, plots weg. We moesten dus andere pistes onderzoeken, zeker omdat we onze mensen werkzekerheid wilden geven.”

Lange termijn

“Veel bedrijven zijn tijdelijk overgeschakeld naar het produceren van handgel en op vraag van omliggende bedrijven hebben we dat ook gedaan. Maar dat ligt niet in lijn met onze normale productie en daarom gingen we op zoek naar een oplossing op lange termijn.”

Borval vond een toepassing die past bij de filosofie van het bedrijf: gebruiksgemak. “Hoe eenvoudiger het voor mensen is, des te sneller zullen ze iets doen en opvolgen. Ook bij hygiëne is dat zo. Onze dagelijkse handelingen zijn veranderd en ook na de lockdown zullen handhygiëne en ontsmetting een grote rol blijven spelen. Zolang er geen vaccin bestaat, is dat onze enige bescherming.”

De nieuwe Borval-doekjes zijn apart verpakt, zodat mensen ze makkelijk in een handtas of broekzak kunnen meenemen. Heel praktisch om een winkelkar in de supermarkt of de brandstofstang aan het pompstation schoon te maken. Borval produceert de nieuwe ontsmettingsdoekjes sinds mei en kan er maandelijks tien miljoen produceren.