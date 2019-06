Ieperlingen willen comfortabele fietspaden en veilige voetpaden: stad maakt resultaten burgerbevraging bekend Christophe Maertens

12 juni 2019

10u20 12 Ieper

Comfortabele fietspaden, betere en veilige voetpaden en netheid, dat is wat de Ieperling wil. Dat is gebleken uit de resultaten van de burgerbevraging ‘Kvraagetaan... de Ieperlingen’. “De bezorgdheden en suggesties van de Ieperlingen zullen ons helpen keuzes te maken bij het beleid de komende jaren , zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper).

Van 14 februari tot 31 maart kon elke Ieperling deelnemen aan de burgerbevraging ‘Kvraagetaan... de Ieperlingen’. De resultaten zijn nu verwerkt en staan op www.ieper.be/resultaten-kvraagetaan. “4.089 Ieperlingen hebben de enquête ingevuld”, weet burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). Dat is 13,8 procent van de 29.688 Ieperlingen ouder dan 16 jaar. “Via een reeks vragen konden de burgers laten weten wat ze belangrijk vinden, maar ze konden ook zelf voorstellen doen. De resultaten zijn nu verwerkt en worden meegenomen bij de opmaak van de meerjarenplanning 2020-2025.”

Resultaten

In de vragenreeks rond prioriteiten konden de Ieperlingen tien projecten rangschikken volgens belangrijkheid. De top drie daarvan zijn meer en comfortabele fietspaden, betere en veilige voetpaden en netheid. Daarnaast kregen de burgers een aantal stellingen voorgeschoteld waar ze al dan niet mee akkoord moesten gaan. Iets meer dan 86 procent van de Ieperlingen kiest voor het geleid en slechts beperkt toelaten van toeristenbussen in het centrum. 71,1 procent wil dat de stad belangrijke stappen zet om van Ieper tegen 2050 een klimaatneutrale stad te maken. 58,9 procent wil dat de Menenstraat op bepaalde dagen een verkeersvrije winkel- en wandelstraat wordt. 54,6 procent vindt dat niet-Ieperlingen een hogere inkomprijs moeten betalen voor het zwembad en 46,6 procent wil de rol als Vredesstad meer zichtbaar maken.

Een belangrijk doel van dit nieuwe meerjarenplan is verder te evolueren naar een aantrekkelijke en aangename stad om te leven, te wonen en te werken en dit met de hulp van de burgers Burgemeester Emmily Talpe

Het stadsbestuur gaat nu aan de slag met de resultaten van de bevraging. “De antwoorden en ideeën zullen ons helpen keuzes te maken bij de opmaak van het meerjarenplan 2020–2025”, legt Talpe uit. “Een belangrijk doel van dit nieuwe meerjarenplan is verder te evolueren naar een aantrekkelijke en aangename stad om te leven, te wonen en te werken en dit met de hulp van de burgers. Via burgerparticipatie komen we te weten welke prioriteiten belangrijk zijn voor de Ieperling, wat de noden zijn, wat hen nauw aan het hart ligt en hoe en waar er verbetering mogelijk is. Ik wil hierbij iedereen bedanken die aan de bevraging heeft deelgenomen voor de vele voorstellen, constructieve meningen en stevige samenwerking.”