Ieperlingen uiten bezorgdheden over brexit tijdens bezoek van minister Bart Somers: “We hebben veel te verliezen” Christophe Maertens

26 februari 2020

17u15 2 Ieper Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) bracht woensdag een werkbezoek aan de stad Ieper. Somers kwam luisteren naar de bezorgdheden over de impact van de brexit op de economie en het toerisme in de Westhoek. “Als de brexit hard wordt gespeeld, hebben wij geen lang leven meer”, zegt uitbater Stefaan Vanderstraete van het Menin Gate Hotel.

Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk onderhouden een zeer nauwe handelsrelatie. Ook voor de Westhoek en Ieper is het Verenigd Koninkrijk een belangrijke partner. Zo hebben de horeca en de lokale handel altijd geprofiteerd van de vele Britse oorlogstoeristen die er op bezoek komen. In Ieper ligt de jaarlijkse omzet voor toerisme tussen de 35 en 40 miljoen euro, goed voor 600 voltijdse jobs. Maar daar kan de brexit verandering in brengen. Zo kan het ineens door de stand van de pond duurder worden voor Britten om naar Europa te reizen. Verder is het mogelijk dat een trip uit het VK ineens meer administratieve rompslomp en controles met zich meebrengt, wat ook een impact kan hebben. Iepers burgemeester Emmily Talpe nam minister Bart Somers mee op sleeptouw, zodat hij ook de inwoners even aan de tand kon voelen. “Ik heb de situatie al meermaals naar voor geschoven in het Vlaams parlement”, zegt ze. “Ik wou vandaag meer leren over de lokale impact van de brexit en dan kom je logischerwijs naar de iconische stad Ieper”, aldus minister Somers. “Wat ik vooral heb gehoord, is dat we heel kort op de bal moeten spelen. Ook moeten we erover waken dat er bij grenscontroles zo weinig mogelijk paperassen op tafel komen. Iets waar we minder invloed op hebben is de Britse pond. Hoe lager die staat, hoe minder de Britten naar hier zullen komen, omdat het voor hen dan duurder wordt.”

Geen vechtscheiding

Stefaan Vanderstraete van het Menin Gate Hotel in Ieper sprak de minister over zijn bezorgdheden. “In mijn zaak zijn we voor 90 procent afhankelijk van de Britse markt. Als de brexit hard wordt gespeeld, hebben wij geen lang leven meer”, aldus de hoteluitbater. “Als er strenge grenscontroles met heel wat administratieve rompslomp komen, dan zou het dagtoerisme wellicht verdwijnen. Voor de hele regio zou dat natuurlijk economische gevolgen hebben. Het mag geen vechtscheiding worden, want niemand wordt daar beter van.”

Meer geld voor Ieper

Uit het bezoek van Somers blijkt dat de Vlaamse regering alvast meer geld uittrekt voor de lokale besturen. “Zo krijgen landelijke gemeenten nu via het nieuw ingerichte Open Ruimte Fonds een extra financiële duw in de rug. Alleen al vanuit het Open Ruimte Fonds wordt er voor Ieper 4,5 miljoen euro extra vrijgemaakt”, zegt de minister. “Daarbovenop zal Ieper via het gemeentefonds nog eens 94 miljoen euro ontvangen, een stijging van 16,8 miljoen ten opzichte van de vorige legislatuur. Dat is geld dat geïnvesteerd kan worden in de burgers en de bedrijven van Ieper.”