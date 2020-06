Ieperling verwerkt passie voor middeleeuwen in boek over belang van de Tempeliers in onze regio: “West-Vlaanderen was een draaischijf van de ridderorde” Christophe Maertens

22 juni 2020

18u46 1 Ieper In zijn nieuw boek ‘De Tempeliers in de lage landen’ beschrijft Ieperling Jan Hosten (45) hoe de ridder-monniken tijdens de middeleeuwen hun stempel op Ieper hebben gedrukt. “Ik hoop met dit werk te kunnen aantonen dat Vlaanderen belangrijk was voor de ridderorde.”

Jan Hosten is geen historicus, maar studeerde ooit journalistiek. Beroepshalve houdt hij zich echter bezig met het bouwen van indoorspeelparken. Door de coronacrisis viel zijn bedrijf stil en ontwikkelde Jan, als fervent zwemmer, een zwemstraat. Daarnaast is de Ieperling echter ook gepassioneerd door geschiedenis en dan vooral door de middeleeuwen en de ridderorden. In 2006 schreef hij een boek over de Tempeliers, de tot de verbeelding sprekende ridderorde waarvan de leden geduchte vechtjassen waren in een wit gewaad met een rood kruis. Het boek stond enkele weken in Humo’s non-fictie top tien. “Eind vorig jaar klopte drukkerij uitgeverij Horizon weer bij me aan met de vraag of ik mijn eerste boek wou actualiseren en opnieuw uitgeven. Het eerste deel heb ik herwerkt, maar ik heb er ook nieuwe hoofdstukken aan toegevoegd”, legt de auteur uit.

Islamitic Museum in Jeruzalem

Hosten deed meer dan grondige research voor zijn boek. “Ik heb buitenlandse academici gecontacteerd, die er tot mijn verbazing geen moeite mee hadden hun informatie te delen met een ‘amateur’ zoals ik.” Hosten trok ook zelf naar het ‘heilig land’ om er de plaatsen te bezoeken waar zijn geliefde ridderorde tijdens de kruistochten verbleef. Tijdens een van de vele uitstappen probeerde zijn gids hem binnen te loodsen in het Islamitic Museum, waar een authentieke brief van de Vlaamse tempelmeester Gerard de Ridefort ligt. Het gebouw in Jeruzalem kun je echter alleen binnen als je moslim bent, het lukte Jan en zijn gids dan ook niet voorbij de deur te raken. Maar museumdirecteur Khadar Salameh heeft Jan echter wel een foto van de brief bezorgd, die nu ook in het boek staat.

De ridderorde in Vlaanderen

In het 523 pagina’s tellende werk gaat de auteur op zoek naar de link van de orde met Vlaanderen en dan vooral met Ieper. Hoewel onze regio belangrijk was voor de Tempeliers is het in West-Vlaanderen een beetje zoeken naar sporen van de orde. “In onze provincie hebben de oorlogen van de voorbije eeuwen heel wat schade aangebracht aan het patrimonium”, gaat Hosten verder. “De bronnen die we hebben, vinden we bij de Hospitaalridders, net als de Tempeliers een ridderorde, die de bezittingen van de tempelorde overnamen. In Brugge vinden we in de Katelijnestraat het Tempelhuis, dat nu een restaurant is, en in Slijpe vonden archeologen heel wat sporen van de ridders.”

Ieper was een van de eerste stichtingen in Europa en vermoedelijk lag de Ieperse tempelridder Godfried van Sint-Omaars aan de basis daarvan Auteur Jan Hosten

In Ieper zijn minder aanwijzingen te vinden, maar de Tempelstraat verwijst wel degelijk naar hun aanwezigheid. “De vestingsmuren in Ieper hebben de vorm van een L, terwijl dat in andere steden eerder een ovaal is. Dat komt omdat de twee plaatsen waar Tempeliers zich hadden gevestigd, in het noorden en in het westen van de stad, buiten de stadswallen werden gelaten. Ieper was een van de eerste stichtingen in Europa en vermoedelijk lag de Ieperse tempelridder Godfried van Sint-Omaars aan de basis daarvan.” Godfried van Sint-Omaars bleek niet de eerste de beste te zijn binnen de orde. De ridder was de kompaan van Hugues de Payns, stichter van de orde. De levenswandel van Godfried blijft voor een groot deel een mysterie.

Kattenstoet

Over waar de commanderij van de Tempeliers in Ieper zich bevond, is nog altijd geen zekerheid, maar het zal in de buurt van het Esplanadeplein zijn geweest, meent Hosten. “De orde heeft in de stad weinig tastbaars achtergelaten, maar onder andere de Tempelstraat en de Tempelpoort herinneren ons aan hun aanwezigheid in Ieper. Trouwens, tot voor kort trok de reus Godfried de Tempelier nog mee in de Kattenstoet als eerbetoon aan Godfried van Sint-Omaars.”

Hosten hoopt dat zijn boek wetenschappers ertoe aanzet werk te maken van onderzoek naar de rol van de Tempeliers in onze streek. “Er wordt op internationaal vlak heel wat onderzoek gedaan naar de ridderorde, maar onze regio wordt daarbij vaak vergeten.”