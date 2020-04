Ieperling mag met LEGO spelen op VTM en meestrijden om titel én 25.000 euro Christophe Maertens

03 april 2020

17u09 0 Ieper Corneel Clarys (22) uit Ieper probeert vanaf 11 april, samen met een zielsverwant uit het Limburgse Bilzen, de hoofdprijs van 25.000 euro in de wacht te slepen in LEGO MASTERS op VTM. “Maar voor ons telt vooral de uitdaging van het bouwen", zegt de Ieperling, die als kind de smaak te pakken kreeg.

Acht duo’s uit Vlaanderen en Nederland nemen het tegen elkaar op om de spectaculairste LEGO-bouwwerken in elkaar te steken. Het programma, gepresenteerd door Kürt Rogiers en zijn Nederlandse co-host Ruben Nicolai, heeft als opzet het creatiefste en fantasierijkste bouwsel te creëren. Wie wint mag de titel van LEGO MASTERS 2020 dragen, maar steekt ook 25.000 euro op zak. In elke aflevering worden de koppels uitgedaagd met opdrachten die ze binnen een bepaalde tijd moeten uitvoeren en waarna een eliminatie volgt. Drie duo’s gaan naar de finale.

Ieperling Corneel (22) vormt een team met de 40-jarige Björn uit Bilzen. De twee leerden elkaar kennen via Afols United, een club voor LEGO-bouwers. “Wij kennen elkaar al een tijdje door de maandelijkse samenkomsten van de club en de beurzen die worden georganiseerd”, zegt Corneel. “Privé zien we elkaar zelden, want we wonen op 2,5 uur rijden van elkaar en dat is ver.”

Corneel kreeg als kind de passie te pakken voor het bouwen met LEGO. “Ik begon al vlug zaken na te maken”, zegt de student maatschappelijke veiligheid aan Vives in Kortrijk. “Toen ik 16 was, werd ik lid van de club. Daar leerde ik heel wat zielsverwanten kennen.”

Robot

Ondertussen is de twintiger al even bezig met het bouwen van ‘The Bastion Project’. “Dat is genoemd naar de robot ‘Bastion’ uit het spel Overwatch van Blizzard Gaming Company”, vertelt hij. “Toen ik dat spel speelde, vond ik het karakter Bastion enorm leuk en interessant naar vormgeving toe. Op een avond besloot ik het hoofd van de robot na te maken, maar ik liet het daar niet bij.”

Toen ik jonger was, kreeg ik veel LEGO-dozen op mijn verjaardag en dergelijke. Op die manier bouwde ik een mooie voorraad blokken en onderdelen op. Alles is netjes verdeeld, zodat ik onmiddellijk weet waar ik wat kan vinden Corneel Clarys (22) uit Ieper

Corneel bouwt de robot op correcte schaal en volledig gemotoriseerd, zodat het hoofd kan bewegen en de ogen van kleur kunnen veranderen. “Ik had geluk in contact te komen met de uitgevers van het spel en ik mocht in 2017 bij hen langsgaan in het hoofdkantoor in Versailles. Ondertussen ligt het project wat stil door school, maar ik hoop in juni weer ermee aan de slag te kunnen.”

Corneel woont nog bij zijn ouders in Ieper en toverde zijn kamer om tot een LEGO-labo. “Toen ik jonger was, kreeg ik veel dozen op mijn verjaardag en dergelijke. Op die manier bouwde ik een mooie voorraad blokken en onderdelen op. Alles is netjes verdeeld, zodat ik onmiddellijk weet waar ik wat kan vinden. Als ik blokjes nodig heb, bestel ik die apart op internet. Een klassieke LEGO-doos uit de winkel komt hier niet vaak meer binnen, ofwel moet het een geschenk zijn.”

Vanaf 11 april om 20.25 uur kan je op VTM de LEGO-avonturen van Corneel en Björn volgen.

