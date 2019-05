Ieperfest zoekt vrijwilligers Christophe Deconinck

27 mei 2019

27 mei 2019

Ieper De organisatoren van het Ieper Hardcore Festival lanceren een oproep voor vrijwilligers die voor, tijdens en na het festival willen meewerken. Ieperfest vindt voor het eerst plaats in het eerste weekend van de zomervakantie.

De vrijwilligers van het autonoom regionaal centrum Vortn’ Vis zijn niet van een vuiltje vervaard. De voorbij decennia hebben ze opeenvolgende verhuizingen, renovatie en nieuwbouwwerken op zich genomen, naast de dagelijkse werking van de vzw. Ook voor, tijdens en na Ieperfest, hun hoogtepunt van het jaar, steken ze de handen uit de mouwen. Toen een van hen de schoonmaak van de toiletten op zich nam, is de term ‘shitworkers’ ontstaan en sindsdien worden alle vrijwilligers zo genoemd. Omdat het festival volledig op vrijwilligers draait, zijn de organisatoren van Ieperfest ook dit jaar op zoek naar mensen om een handje toe te steken. Afhankelijk van het aantal gepresteerde uren staan er drank- en voedselbonnen tegenover, net als een toegangsticket en een felbegeerd T-shirt met de veelbesproken term als opdruk. Geïnteresseerden kunnen helpen met de opbouw van de tenten en podiums, het opruimen van de site en het afbreken van alle materiaal, maar ook bij de bediening van de bars. Mail naar shitworkers@ieperfest.com voor meer info.

Om de concurrentie met het Kortrijkse metalfestival Alcatraz in Kortrijk te omzeilen, zoals vroeger altijd het geval was, werd Ieperfest dit jaar vervroegd naar het eerste weekend van juli. De organisatoren sleutelen nog aan de planning en het is nog even wachten op de complete line-up, maar het belooft een topeditie te worden.