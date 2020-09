Ieperfest maakt reeks namen bekend voor editie 2021: “Onder voorbehoud, maar we kunnen niet langer wachten met de voorbereiding” Christophe Maertens

29 september 2020



Het Ieperse muziekfestival Ieperfest maakt op zijn website 34 namen van bands bekend die in het weekend van 2,3 en 4 juli 2021 naar Ieper afzakken om een concert te spelen. Althans als corona daar niet opnieuw een stokje voor steekt. “Ieperfest vindt alleen plaats in ‘normale’ omstandigheden, naar onze muziek luisteren en anderhalvemeter afstand houden, dat lukt niet.”

Net als zoveel festivals en muziekevenementen dwong het coronavirus het Ieperse hardcorefestival Ieperfest de handdoek in de ring te gooien voor editie van afgelopen zomer. Het blijft de vraag of er volgend jaar opnieuw kan gemosht - voor de leken: moshen staat in het woordenboek beschreven als ‘tijdens een hardrock- of metalfestival wild om zich heen slaan’ - worden in Ieper, maar de organisatoren zitten in ieder geval niet stil. “Wachten is geen optie meer”, zegt medeorganisator Davy Bauwen. “Willen we volgend jaar een festival op poten zetten dan moeten we nu al volop bezig zijn met de voorbereidingen, wat ook het geval is. Natuurlijk is alles onder voorbehoud. Als we in de lente plots te horen krijgen dat het niet kan, dan moeten we opnieuw annuleren. We gaan alleen maar verder als we groen licht krijgen voor een ‘gewoon’ festival. Als het publiek op anderhalvemeter van elkaar moet blijven, dan doen we niets. Voor het genre dat wij brengen werkt dat gewoonweg niet.”

Financiële oplossing

Veel van de groepen die vorig jaar op de affiche stonden, zijn er nu opnieuw bij. “Die mensen zijn blij dat ze mogen komen, want ook voor hen is het niet gemakkelijk. Nogmaals, alles onder voorbehoud. Zo moeten de Amerikaanse bands hier geraken, want toe nu kan vliegen niet.”

De fans die voor de editie 2019 een ticket kochten, mogen dat volgend jaar gebruiken. “Wat voor ons een financiële oplossing is. De overgrote meerderheid van de toeschouwers behielden hun ticket, slechts een kleine minderheid vroeg het geld terug, omdat bijvoorbeeld voor die mensen de datum niet past.

Siberisch oehoe

Elk jaar kiest het festival voor een nieuwe lay-out voor hun affiche en ook dit keer is dat het geval. Het dier dat op de poster prijkt is dit keer een Siberisch oehoe. “Wij hebben als festival die vogel geadopteerd in dierenpark De Zonnegloed in Vleteren. Het is voor het eerst dat we dat doen en het leek ons dus wel een goed idee om onze uil op de affiche te plaatsen.”