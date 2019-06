Ieperfest gooit het over een andere boeg na financiële kater van vorig jaar: “Terug naar de roots en op een andere datum” Christophe Maertens

18 juni 2019

16u16 0 Ieper Muziekfestival Ieperfest vindt dit jaar voor het eerst plaats in het eerste weekend van juli en wordt bovendien wat kleiner na de financiële kater van vorig jaar. “Maar Ieperfest staat voor zoveel meer dan alleen muziek en dat is nu niet anders.” Hopelijk is de zon van de partij, want dat is vaak wel anders geweest.

In het weekend van 5, 6 en 7 juli slaan Vort’n Vis en Genet Records voor de 27ste keer de handen in elkaar voor het Ieper Hardcore Festival, in de volksmond bekend als Ieperfest. “Dit jaar hopen we opnieuw duizenden hardcore-, punk- en metalliefhebbers te mogen verwelkomen”, zeggen Davy Bauwen en Bruno Vandevyvere van de organisatie. “De editie van 2018 heeft een financiële kater nagelaten en noopte ons tot een evaluatie van onze festivalformule. Dankzij een succesvolle crowdfunding hebben we genoeg ingezameld om een 27ste editie te organiseren.”

Voor het eerste vindt het festival plaats in het eerste weekend van juli om de concurrentie met andere festivals te vermijden Davy Bauwen en Bruno Vandevyvere

De organisatoren grijpen terug naar de oude formule van twee podia. “Hardcore lokt minder bezoekers dan we ooit gewend waren, dus we delen het festival weer wat compacter in. Terug naar de roots, des te gezelliger! Voor het eerste vindt het festival plaats in het eerste weekend van juli om de concurrentie met andere festivals te vermijden.”

Verjaardag Amenra

Ieperfest werd in 1992 voor het eerst georganiseerd in café De Vort’n Vis. Na omzwervingen langs verschillende locaties – noodzakelijk om het stijgende aantal bezoekers te kunnen blijven slikken – besloten de organisatoren in 2008 hun tenten op te slaan op de weiden op de Poperingseweg. Daar krijgt het festival jaarlijks tussen zes- en achtduizend toeschouwers over de vloer. Voor deze editie heeft de organisatie opnieuw een interessant programma samengesteld. In totaal spelen veertig bands over twee podia, van punkrock tot hardcore in al zijn subgenres, van death metal tot postcore. Enkele namen op vrijdag zijn No Turning Back, Harm’s way, Candy en Sect. Op zaterdag spelen onder andere Belgian Asociality, Wiegedood, Turnstile en Madball. Op de slotdag staan Battery, Poison Idea, Der Weg Einer Freiheit, Comeback Kid en niemand minder dan Amenra op de affiche. Die laatste vieren hun twintigste verjaardag op de plaats waar het voor hen allemaal begon.

Groen festival

Voor het eerst worden de verschillende ngo’s en actiegroepen samen ondergebracht in dezelfde tent als de stands waar bezoekers cd’s, lp’s en andere merchandise kunnen kopen. Ieperfest mocht zich al een paar keer het ‘Groenste Festival van Vlaanderen’ noemen en werd ook al twee keer genomineerd bij de vijf groenste festivals van Europa tijdens de ‘European Festival Awards’. “Wat voor een klein festival een unieke prestatie is. Daarnaast werden we bekroond met de ‘Livetime Achievement Award’ van OVAM voor onze jarenlange inspanningen”, glundert Martijn Van De Walle.

We stappen mee in het korte voedselketenverhaal en waar mogelijk maken we gebruik van herbruikbare borden en herbruikbare frietbakjes Martijn Van De Walle

Wie het festival bezoekt, wordt dan ook zoveel mogelijk gestimuleerd om zijn afval te sorteren in de vele afvaleilanden. “Het afvalwater wordt opgevangen en naar het waterzuiveringsstation gestuurd. De ‘droge toiletten’ zijn ook weer van de partij. “Chemische toiletten behoren sinds vorig jaar tot het verleden. Verder stappen we mee in het korte voedselketenverhaal en waar mogelijk maken we gebruik van herbruikbare borden en herbruikbare frietbakjes. Onze asbakken in de vorm van sigarettenpeuken zijn er ook weer bij.”

Groenten van eigen kweek

Nog een eervolle vermelding voor de Ieperfest Garden, waar vrijwilligers het hele jaar door zelf groenten kweken. Deze groenten worden verwerkt in de maaltijden. “Artiesten die backstage eten op ons festival, eten rechtstreeks uit onze eigen tuin.”

De buren van Ieperfest die zich vooraf inschrijven krijgen gratis toegang op vrijdag 5 juli. “De vroegere rondleiding op donderdagavond hebben we geschrapt omdat we die de afgelopen jaren toch telkens moesten annuleren door het barslechte weer. Hopelijk is de zon dit jaar wel van de partij.”

Meer info op www.ieperfest.com.