IEPER2030 wil coronawaardebonnen gebruiken om voedselinzameling te steunen Christophe Maertens

27 augustus 2020

06u44 0 Ieper Net als Groen Ieper en PVDA Ieper-Westhoek vraag de partij IEPER2030 de coronawaardebon te gebruiken voor een goed doel. “Mensen kunnen de bon gebruiken om onze voedselinzameling te ondersteunen, kunnen ons de bon schenken”

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Nancy Six, fractieleider van IEPER2030, in naam van haar partij in oktober een voedselinzameling. “Aanvankelijk deden we dit aan de ingang van een warenhuis, maar sinds enkele jaren gebeurt het via financiële sponsoring”, aldus Nancy Six. “Met de ingezamelde centen worden dan voedselpakketten aangekocht. Deze week krijgen de Ieperlingen een coronawaardebon aangeboden door het stadsbestuur. Mensen die de voedselinzameling willen ondersteunen, kunnen hun ontvangen waardebon schenken aan IEPER2030. De bon zal dan gebruikt worden om voedsel aan te kopen voor tijdens onze voedselinzamelactie.” Meer info via info@nancysix.org.