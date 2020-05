IEPER2030 past logo aan: klaprozen worden vervangen door hart Christophe Maertens

22 mei 2020

10u08 0 Ieper De nieuwe partij IEPER2030 heeft haar logo aangepast nadat er kritiek kwam op het gebruik van klaprozen. De bloemen werden vervangen door een kloppend hart. “Daarmee willen we de liefde voor Ieper en haar inwoners symboliseren.”

IEPER2030 is de nieuwe Ieperse partij die in de plaats komt van de Ieperse Vlaams Belang-afdeling. Fractieleider Nancy Six stapte na een vertrouwensbreuk uit de partij, samen met enkele andere leden.

Kort daarop lanceerde Nancy Six een nieuwe partij met een nieuw logo. Six werd echter via de schepen van Musea op de hoogte gebracht dat er bezwaren waren tegen het gebruik van klaprozen in het nieuwe logo. “Ik kreeg te horen dat vanuit het In Flanders Fields Museum (IFFM) en de Commonweath War Graves Commission (GWGC) aanstoot werd genomen aan het opnemen van klaprozen in ons logo”, aldus Nancy Six. “Dat laatste bleek uiteindelijk niet te kloppen, wat wel vreemd is.”

Hartspecialisten

Na overleg besliste de nieuwe partij om alsnog het logo aan te passen. “Niettegenstaande er al een bestelling van promotiemateriaal en drukwerk was geplaatst”, benadrukt Six. “Aanvankelijk betreurden wij het feit dat ons gevraagd werd het logo te veranderen, maar achteraf gezien zijn wij meer dan tevreden over de nieuwe aangepaste versie. Dus bij deze willen wij ‘de critici’ bedanken voor hun commentaar op het gebruik van de klaprozen.”

IEPER2030 verving de twee klaprozen door één kloppend hart, waarmee de partij de liefde voor Ieper en de Ieperlingen wil symboliseren. “Ik hoop nu wel dat de hartspecialisten geen bezwaar indienen tegen het gebruik van een hart in het nieuwe logo”, knipoogt de fractieleider. “Na de ‘valse start’ van eind april, staan we in de startblokken, om na de lockdown naar buiten te kunnen komen. In afwachting daarvan hebben enkele vrijwilligers van IEPER2030 zich aangeboden om mee te helpen met het verdelen van de gratis mondmaskers van Stad Ieper”.