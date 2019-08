Ieper zuivert water met plantenmatten: “We maken de oevers mooier en verhogen de biodiversiteit in het water” Christophe Maertens

13 augustus 2019

18u39 0 Ieper De stad Ieper heeft een nieuwe reeks drijvende plantenmatten geïnstalleerd langs de buitenoever van de Majoorgracht. De matten moeten niet alleen de waterkwaliteit ten goede komen, maar ook voor vissen en watervogels zijn ze een pluspunt. “We willen heel de buitenkant van de vestingen voorzien van plantenmatten, waardoor we een mooie vegetatie op het water krijgen.”

Het plaatsen van de matten is een nieuwe fase in een project dat de Ieperse dienst Milieueducatie en Landschapszorg zes jaar geleden heeft opgestart. Het stadsbestuur wil de oevers van de Majoorgracht ecologisch verbeteren en aantrekkelijker maken voor vissen. “Omdat we met rechte oevers zitten, kunnen daar normaal geen waterplanten groeien”, weet schepen Valentijn Despeghel (sp.a). “Daarom zochten we een oplossing. Vorig jaar hebben we een test gedaan met een plantenmat van tien meter. De proef was geslaagd en daarom gaan we nu tweehonderd meter bijleggen langs de buitenboord van de vestingen. Als we zien dat we ook volgend jaar weer goede resultaten halen, gaan we elk jaar tweehonderd meter bijleggen. We willen heel de buitenkant van de vestingen voorzien van plantenmatten om een mooie vegetatie op het water te krijgen.”

Drijvende plantenoever

In 2013 zette het stadsbestuur langs de binnenoever van de Majoorgracht ook al eens tien drijvende tillen uit die werden beplant met moeras- en oeverplanten. “Die planten groeiden hoog en breed op, terwijl er zich in het water onder de drijftillen een dicht netwerk van wortels heeft ontwikkeld”, verduidelijkt Lieven Stubbe van de dienst Milieueducatie en Landschapszorg. “Het project werd in de loop der jaren uitgebreid en zo hebben we honderden plantjes uitgezet. Ondertussen heeft deze drijvende plantenoever zich ontwikkeld tot een waterbiotoop van 100 meter lang en 2,5 meter breed.”

Volgens het stadsbestuur zorgt de combinatie van de stevige drijftillen en de lichtere drijfmatten voor beter vestingwater. “Tussen de wortels groeit en bloeit van alles: eencellige bacteriën, allerlei ongewervelde waterdiertjes, insecten, wormpjes en zoetwaterkreeftjes”, weet Stubbe. “De wortels pompen letterlijk zuurstof in het water en nemen afvalstoffen, zoals fosfaten en nitraten, op. Daardoor verbetert de waterkwaliteit zienderogen. Zo speelt de drijvende plantenmassa een belangrijke rol in de strijd tegen giftige blauwalgen.”

Goed voor de dieren

“Zeer belangrijk is dat deze dichte wortelstructuren een veilige biotoop vormen voor grotere waterdieren en dus ook voor vissen”, gaat schepen Despeghel verder. “De vissen vinden er bijvoorbeeld bescherming tegen de aalscholver. Watervogels zoals de fuut, waterhoentje of meerkoet maken van de drijftillen gebruik als rust- en broedplaats.”

De stad heeft ook met de hengelaars overleg gepleegd over waar de matten het best zouden komen: tussen de hengelpontons en tegen de oevers. “Zo zijn ze niet hinderlijk voor de hengelaars, maar wordt de buitenoever wel aantrekkelijker.”

De matten worden geleverd door het bedrijf De WaterArchitect uit Lochristi. “We werken al zes jaar met die mensen. Ze hebben veel ervaring met deze technieken en zijn zelfs een beetje de trekker in Europa. Ieper is de eerste gemeente die met deze matten werkt. De stad Antwerpen kwam zelfs al een kijkje nemen hoe wij te werk gaan.”