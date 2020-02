Ieper zoekt werkstudenten voor het zwembad Christophe Maertens

18 februari 2020

15u19 1 Ieper Het stedelijk zwembad van Ieper is op zoek naar werkstudenten om tijdens de zomermaanden in te springen als redder.

“Heb je een hoger reddersbrevet en ben je een aantal weken in de zomer beschikbaar, dan ben je welkom”, zegt Ivan Decroix, diensthoofd van de sportdienst. “Houders van een recent bijscholingsattest genieten voorrang. Je kunt ingezet worden in het overdekt zwembad van Ieper en aan het watersportcentrum Dikkebusvijver tijdens de watersportkampen.”

Aanvraagformulieren kunnen worden afgehaald aan de balie van het zwembad of je kunt er een downloaden op www.ieper.be. Kandidaturen moeten binnen zijn tegen 6 maart. “Je verneemt snel of we je kunnen inschakelen”, besluit het diensthoofd.