Ieper zoekt sportmonitor, deskundige financiën en parkeerwacht Christophe Maertens

08 augustus 2019

13u06 2 Ieper De stad Ieper is op zoek naar een sportmonitor, een financieel deskundige en een parkeerwacht.

De sportmonitor wordt vooral ingezet als lesgever tijdens de zwemlessen, maar ook voor de lessen aqua-zumba, step-aerobic, callanetics, seniorensport en de sportacademie en bij de sportkampen tijdens de schoolvakanties. Naast lesgeven voert de sportmonitor administratieve taken en toezicht uit. Het gaat om een deeltijds contract. De uiterlijke inschrijvingsdatum is 22 augustus.

Daarnaast zoekt de stad ook een financieel deskundige. “Als deskundige financiën verleen je advies aan het bestuur en de interne diensten van onze organisatie. Je volgt verschillende investeringsprojecten op en legt de nodige contacten met collega’s en externen”, staat in de functieomschrijving te lezen. De uiterste inschrijvingsdatum is 15 augustus.

Tenslotte is er plaats voor een parkeerwacht. “Als parkeerwacht hou je nauw toezicht op de naleving van het parkeerreglement in en rond de binnenstad. Naast je zichtbare aanwezigheid in het straatbeeld, neem je ook een aantal administratieve taken voor je rekening.” Uiterste inschrijvingsdatum voor de functie is 18 augustus.

Meer info op www.ieper.be/openstaande-vacatures.

