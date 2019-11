Ieper zoekt nieuwe pleeggezinnen: “Alle jongeren verdienen een warme omgeving om in op te groeien” Christophe Maertens

22 november 2019

10u02 0 Ieper Ieper gaat op zoek naar nieuwe pleeggezinnen. De stad ontvangt daarvoor officieel het label ‘pleegzorggemeente’. “Alle jongeren verdienen een warme omgeving om in op te groeien. Als stadsbestuur willen we daarom pleegouders ondersteunen.”

Pleegzorg is voor kinderen, maar ook voor (jong)volwassenen met een beperking die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Het ouderschap wordt als het ware gedeeld. In 2014 werd in onze provincie 547 keer pleegzorg aangevraagd. In 2018 stond de teller op 1.008 keer. De stijging is te wijten aan een wijziging in de jeugdwetgeving, die jeugdrechters als eerste optie de uithuisplaatsing van een kind geeft. Daarnaast kennen ook steeds meer mensen pleegzorg.

Officieel label

Er zijn al heel wat pleeggezinnen, maar de zoektocht naar mensen die hun huis willen openzetten voor kinderen die door omstandigheden tijdelijk niet thuis kunnen wonen, gaat verder. Ieper telt 32 pleeggezinnen. Die vangen 35 pleegkinderen en 3 (jonge)volwassenen met een beperking op. Bijna drie procent van de pleegplaatsingen in West-Vlaanderen gebeuren in Ieper. Bovendien is er een vast punt in Ieper, aan Ter Waarde 46 bus 101. “Er is steeds meer vraag naar mensen die kinderen en jongeren kunnen opvangen in hun gezin”, zegt schepen voor Welzijn Eva Ryde. “We willen helpen in de zoektocht naar nieuwe pleeggezinnen en ontvangen hiervoor het officiële label ‘pleegzorggemeente’.”

Het label krijgt een prominente plek op de website van Ieper en in de volgende editie van het stadsmagazine ‘Iedereen Ieper’. Verder doet Ieper regelmatig oproepen via sociale media en stelt lokalen ter beschikking voor infosessies voor kandidaat-pleegzorgers.

Positieve omgeving

“Als kind opgroeien met een pleegbroer en er mee zorg voor dragen, heeft me bewust gemaakt van de noden bij kinderen die (even) niet thuis kunnen wonen, maar ook hun ouders”, gaat schepen Ryde verder. “Alle jongeren verdienen een warme omgeving om in op te groeien. Pleegzorg kan hierbij een antwoord bieden, maar vraagt ook een stevig engagement. Als stadsbestuur willen we daarom (kandidaat-)pleegouders ondersteunen en deze opvangvorm regelmatig onder de aandacht brengen. We hopen zo extra kandidaten over de streep te trekken en nog meer kinderen en jongvolwassenen te helpen.” Meer info over pleegzorg op www.pleegzorgvlaanderen.be.