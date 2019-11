Ieper zaait bloemweides in: het project ‘Zoemrijk Grasland’ krijgt vorm Christophe Maertens

12 november 2019

17u45 0 Ieper De stad Ieper blijft inzetten op groene projecten. Zo worden er nu projectgebieden omgevormd tot hooilanden. “Die slaan veel CO2 op en houden vocht beter vast in de bodem. Met andere woorden ze helpen tegen de uitdroging van de grond tijdens de steeds drogere zomers.”

“In ons landschap verdwijnen er steeds meer hooilanden met wilde bloemen”, zegt schepen Valentijn Despeghel. “Dat is meteen ook nefast voor insecten. Vlinders en bijen kunnen niet of moeilijk overleven zonder wilde bloemen. Ook voor vogels, egels, muisjes of eekhoorn zijn bloemenweides en hooilanden belangrijk om voedsel te vinden. Hooilanden zijn daarnaast gewoon een betere vuist tegen de klimaatopwarming dan kortgemaaide grasvlaktes: ze slaan veel meer CO2 op en houden vocht beter vast in de bodem. Met andere woorden ze helpen tegen de uitdroging van de grond tijdens de steeds drogere zomers.”

Om dat probleem aan te pakken kunnen steden en gemeenten rekenen op de steun van de provincie West-Vlaanderen - het project ‘zoemrijk grasland’ - en een samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek (RLW). “De stad Ieper ging graag in op dit aanbod en zocht een reeks bestaande grasvelden uit om bloemen uit te zaaien en om te vormen tot hooiland. Die zorgen volgend jaar niet enkel voor meer kleur, maar ook voor meer biodiversiteit in en om Ieper”, aldus de schepen.

De vier projectgebiedjes liggen in Zillebeke, Vlamertinge, Ieper en Sint-Jan.

In het natuurgebiedje De Vijvermeersen, gelegen tegenover het O.C. In ’t Riet in Zillebeke, zijn er onlangs grondwerken uitgevoerd. De bodem moest er hersteld worden, de gelegenheid op om het gebiedje her in te zaaien. “Er werd gekozen voor een speciaal mengsel van streekeigen bloemzaden die makkelijk op de vochtige kleigrond kunnen groeien”, klinkt het.

In Vlamertinge kregen een paar ruige graslandjes bij het waterbekken in de Cerfstraat een grondige maaibeurt. Nadien werd de bodem bewerkt en ingezaaid met een soortenrijk mengsel van streekeigen bloemzaden, waaronder een flink aandeel kleine ratelaar. De ratelaar is een speciale bloemplant die als halfparasiet de groei van grassen in toom houdt. Daardoor krijgen de bloemen meer kansen om zich te ontwikkelen.

Deze methode werd ook toegepast in het Ketelkwaad, het nieuwe park langs de buitenvestingen tussen de Oudstrijderslaan en de Majoorgracht. Naast de ratelaar, met mooie gele bloemen van mei tot september, werden hier éénjarige bloemen - zoals klaproos en korenbloem - ingezaaid en een uitgebreide selectie van meerjarige, streekeigen bloemsoorten.

Tenslotte werden twee stukken van het centrale grasveld in de woonwijk Sint-Bartholomeusstraat in deelgemeente Sint-Jan omgevormd tot bloemenweides. Eerst werden de graszoden er afgeschraapt, zodat de bloemzaden vlot kunnen ontkiemen op de kale bodem. Vorige week werd daar ingezaaid. De middenstrook blijft beschikbaar als speelveldje.

De financiering van deze vier projecten is netjes verdeeld tussen het Regionaal landschap Westhoek en stad Ieper, aldus het stadsbestuur van Ieper.