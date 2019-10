Ieper wil toegankelijkheid voor mensen met een beperking verbeteren Christophe Maertens

01 oktober 2019

12u59 0 Ieper De stad Ieper reikt mensen met beperkingen de hand en wint vanaf nu het advies in van een speciale toegankelijkheidsraad. “We willen de toegankelijkheid in al zijn facetten verbeteren. Iedereen is gebaat bij een gebruiksvriendelijke, veilige en comfortabele leefomgeving.”

De stad Ieper zegt een toegankelijke gemeente te willen zijn, waar iedereen gemakkelijk toegang heeft tot gebouwen en publieke ruimtes, dienstverlening en communicatie. “Iedereen moet er comfortabel kunnen wonen, leren en werken, dagelijkse activiteiten uitvoeren, zich verplaatsen en zich ontspannen”, zegt schepen Ives Goudeseune. “Ook de inwoners met een zichtbare of onzichtbare beperking. We willen dus een omgeving creëren die voor iedereen toegankelijk is. Zowel voor mensen met alle mogelijke beperkingen - rolstoelgebruiker, slechtziende, slechthorende - alsook bijvoorbeeld voor ouders met een kinderwagen.

De stad wint vanaf nu het advies in van een speciale toegankelijkheidsraad. “In die raad zitten een 30-tal mensen die samen met de stad nadenken over hoe onze stad toegankelijker kan worden”, aldus Ives Goudeseune. Ten eerste is er een speciale stuurgroep Toegankelijkheid opgericht en ambtenaar Cathérine Lamaire werd aangesteld als coördinator en aanspreekpunt toegankelijkheid. “Daarnaast gaat een speciale adviesraad van start, waar mensen zich vrijwillig kandidaat voor stelden. Die raad is voor het eerst samengekomen op 25 september en waren meteen al tegen de 30 mensen geïnteresseerd. Deze groep is bereid om op regelmatige basis samen te komen en na te denken over de toegankelijkheid in de stad.” Schepen Ives Goudeseune kreeg de bevoegdheid Toegankelijkheid toegewezen, een primeur in de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

“Samen met de stuurgroep willen we de toegankelijkheid in al zijn facetten verbeteren”, zegt de schepen. “Ook van de adviesraad verwachten we heel wat inbreng, voorstellen en voorbeelden hoe we dit best allemaal doen. De leden van de adviesraad kunnen ons tips geven, en ons op dingen wijzen die we zelf over het hoofd zien. Als je een goed beleid wil voeren is deze vorm van participatie onontbeerlijk. Het gaat tenslotte over het comfort van alle Ieperlingen: iedereen is gebaat bij een gebruiksvriendelijke, veilige en comfortabele leefomgeving.”

De stad werkt nauw samen met Inter, het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen.

“Deze organisatie zoekt uit hoe toegankelijkheid ingebed kan worden in het stedelijk beleid. Ze doen dat bijvoorbeeld door de stad tips te geven als ze nieuwe straten en pleinen aanleggen of stadsgebouwen inrichten”, aldus nog de schepen.