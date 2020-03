Ieper wil inwoners motiveren om lokaal te kopen Christophe Maertens

27 maart 2020

12u17 10 Ieper De stad Ieper roept zijn inwoners op om lokaal te kopen of online bij een handelaar om de hoek. “In deze periode is iedereen er zich van bewust dat we elkaar moeten ondersteunen.”

Stad Ieper publiceert vandaag op de stedelijke website een lijst met handelaars die open zijn of hun producten online aanbieden. Het gaat over voedingswinkels, eethuizen die een afhaal organiseren, warenhuizen en krantenwinkels. Enkel die mogen open blijven. Anderen zijn aangewezen op hun webshop om toch wat inkomsten te genereren. “De korte keten en lokaal shoppen is nu belangrijker dan ooit”, zegt schepen Diego Desmadyl. “Daarom willen we de ondernemers die lokaal ondernemen ondersteunen. We roepen de Ieperlingen op om lokaal te kopen of online bij de handelaar om de hoek. In deze periode is iedereen er zich van bewust dat we elkaar moeten ondersteunen. Ook onze handelaars zullen meer dan een duwtje in de rug nodig hebben. Onze dienst lokale economie helpt ondernemers vooruit met praktische vragen en op communicatievlak proberen we een tandje bij te steken. Na de coronacrisis gaan we er alles aan doen om Ieper opnieuw op de kaart te zetten, zowel op economisch, cultureel als toeristisch vlak.”