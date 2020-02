Ieper wil aan masterplan voor NMBS-site beginnen, maar moet wachten op provincie Christophe Maertens

21 februari 2020

16u18 0 Ieper Het is wachten op de provincie om het masterplan op te maken voor de NMBS-site de stad heeft gekocht.

In juli 2018 maakte het toenmalig stadsbestuur bekend dat het 4,3 hectare grond had aangekocht op een grote site van de NMBS. Ieper moet daarvoor 1.891.000 euro betalen, waarvan het al een voorschot van tien procent heeft betaald. Het gaat om de zone tussen de binnenstad, het station, de legerkazerne en de Kemmelseweg. Op de laatste gemeenteraad werd de ontwerpakte voor de aankoop definitief goedgekeurd. “Een belangrijke aankoop voor onze stad. We hopen dat er nu snel werk wordt gemaakt van een masterplan voor de site”, zegt raadslid Katrien Desomer.

“U bekommernis is ook de onze”, reageert schepen Philip Bolle. “We wilden vorig jaar al beginnen met het masterplan, maar omdat we daar een stuk kleinhandel willen in opnemen, moeten we de provincie daarbij betrekken. We hebben ondertussen al samengezeten en de provincie heeft ons beloofd snel werk te maken van het dossier en ons in het voorjaar uit te nodigen om aan het masterplan te beginnen.”