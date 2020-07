Ieper werkt alternatief programma uit voor de zomervakantie: “Alles veilig en plezant” Christophe Maertens

08 juli 2020

14u52 0 Ieper Verschillende Ieperse stadsdiensten bundelden de krachten en werkten samen toch een zomerprogramma uit. Alles volgens de coronarichtlijnen: dus veilig en plezant. Een up-to-date overzicht is te vinden op Verschillende Ieperse stadsdiensten bundelden de krachten en werkten samen toch een zomerprogramma uit. Alles volgens de coronarichtlijnen: dus veilig en plezant. Een up-to-date overzicht is te vinden op www.zomerinieper.be

“Alle grote evenementen moesten we annuleren door de coronacrisis. Onze diensten hebben op korte tijd een mooi alternatief programma uitgewerkt”, zegt schepen van Evenementen Diego Desmadryl (Open Ieper). “Elke zaterdag en zondag valt er deze zomer wel iets te beleven in onze stad. Alles is natuurlijk coronaproof. Met de Studiobubbel op de Grote Markt op 11 juli en 15 augustus beleef je via draadloze luidsprekers live muziek tot in je eigen bubbel op een terras. Openluchtcinema’s, straattheater, mobiele bands en meer. Het wordt met andere woorden dus plezant in Ieper.” Hieronder een greep uit het aanbod.

Gegidste wandelingen

Vanuit de provinciale campagne ‘Ik zomer West-Vlaams’ biedt de dienst Toerisme bezoekers die in de stad overnachten de hele zomervakantie gratis wandelingen met gids aan. De beschikbare plaatsen voor Ieperlingen worden wekelijks via de Facebookpagina en website van Toerisme Ieper gecommuniceerd.

CinéCongé

Cultuurcentrum Het Perron, de Bib en JOC Ieper organiseren samen CinéCongé: vier openluchtfilms op vier ‘geheime’ locaties in en nabij Ieper! ‘Geheim’, omdat wie een ticket koopt wel weet welke film er zal spelen, maar niet onmiddellijk weet waar die film vertoond wordt. De eerste film ‘Mid 90’s’ vindt plaats op dinsdag 21 juli (na zonsondergang). Via www.hetperron.be vind je alle info en tickets.

Mobiele en muzikale animatie in het stadscentrum

Op zaterdagen in juli en augustus in de omgeving van de Grote Markt zorgen verschillende bands voor een streepje muziek, telkens van 15 tot 18 uur. En er is ook animatie op zaterdag en zondag met straattheater en Studio Bubbel met livemuziek. Studio Bubbel is een mobiele bubbel die wordt opgesteld op de wandelzone op de Grote Markt. Via draadloze luidsprekers die op de terrassen worden geplaatst, bereikt de muziek de cafés en restaurants. Studio Bubbel is een coronaproof alternatief voor het Kids Event (11/07) en Ieper Zingt (15/08).

Thuyndagfoor, avond- en kinderrommelmarkt

De Kattenfoor moest bij het uitbreken van de coronacrisis vervroegd de Grote Markt verlaten. Begin augustus kan de Thuyndagfoor doorgaan. Met op 1 augustus de avondmarkt en op 9 augustus de kinderrommelmarkt. In september volgen dan normaal een koopweekend in de deelgemeenten, de Tooghedagen, Dag van de mobiliteit en een pop-uptuin aan Het Perron.

Dienstencentra: veilig buiten bewegen

Vanaf woensdag 1 juli startten de Ieperse dienstencentra met bewegingsactiviteiten: fietstochten, sacrale dans, yoga en meer. Alles gebeurt in een veilig en groen kader. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en bij regenweer gaan de activiteiten niet door.

Buurtwerking IPR!

Tijdens de zomermaanden strijkt buurtwerking IPR!, een samenwerking van de Jeugddienst, Sportdienst en vzw Uit de Marge, neer in 4 wijken: van 6 tot 10 juli in de Torrepoortwijk, 13 tot 17 juli in de Ligywijk, 17 tot 21 augustus in de Lage Voute in Zillebeke en 24 tot 28 augustus in De Sterre. Jongeren tussen 6 en 14 jaar boksen samen met een begeleider een programma in elkaar: plezant en sportief.

Bibnicks met extraatjes

In juli organiseert de bib nog geen activiteiten, maar in augustus zijn ze er weer met de zomerklassieker: de bibnick! Dan is het Beeldenplein de ideale picknickplek met véél speelgoed, een ijsjeskar en een buitenbib. Dankzij de financiële steun vanuit de provinciecampagne ‘Ik zomer West-Vlaams’ zijn er dit jaar extraatjes: een leuke totebag ontwerpen of je fiets opfleuren. En op 25 augustus pimpt Sonja Mazereel het plein met krijtkunst.

“Enkele activiteiten zitten nog in de pijplijn, zo is het JOC ook volop bezig een zomeraanbod uit te werken”, aldus nog de schepen. “Het Cultuurcentrum Het Perron heeft nog Belpop Bonanza Westhoek fiets- en wandelroutes in petto. De website Zomerinieper.be wordt daarom steeds verder aangevuld en up-to-date gehouden.”