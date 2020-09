Ieper viert 76ste verjaardag bevrijding van de stad door de Eerste Poolse Pantserdivisie

Christophe Maertens

07 september 2020

19u54 2 Ieper In Ieper is de 76ste verjaardag van de bevrijding van de stad herdacht. In Ieper is de 76ste verjaardag van de bevrijding van de stad herdacht. Dat gebeurde onder meer aan het nieuwe monument voor militaire en burgerslachtoffers van WO II aan de predikherentoren.

Op 6 september was het precies 75 jaar geleden dat Ieper werd bevrijd door soldaten van de Eerste Poolse Pantserdivisie onder bevel van generaal Maczek. Die verjaardag werd herdacht met een plechtigheid aan het Pools monument op de Grote Markt, maar ook aan het nieuw monument op de vestingen, dat terzelfder tijd werd onthuld. Dat monument eert alle WO II-slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ook de Last Postceremonie stond in het teken van de bevrijding.