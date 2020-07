Ieper verwijdert oversteekpunt voor zwakke weggebruikers om files aan station aan te pakken: “Niemand gebruikte het en het verkeer werd onnodig opgehouden”

Christophe Maertens

09 juli 2020

16u47 0 Ieper Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer wil de stad Ieper de files aan de stationsbuurt aanpakken. Onder andere een oversteekplaats voor voetgangers en fietsers zal verdwijnen en de boordstenen worden verlaagd. “Maar er staan nog maatregelen gepland, want dit blijft een heikel verkeerspunt in onze stad”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper).

“De voetgangers- en fietsoversteek aan het kruispunt van de Dikkebusseweg met de Oudstrijderslaan wordt maar weinig gebruikt”, zegt burgemeester Talpe. “De voetgangers- en fietsoversteek op het kruispunt, haaks op de Dikkebusseweg blijkt zeer weinig gebruikt. Langs beide kanten van het kruispunt liggen op de Oudstrijderslaan al oversteekplaatsen, dus deze was overbodig. Bovendien sprongen de verkeerslichten ook op groen zelfs als er geen zwakke weggebruikers stonden om over te steken. Ook dat hield het verkeer aan het drukke kruispunt onnodig op.”

Tijdelijke verkeersborden

In samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer, die bevoegd is voor de wegen in de stationsbuurt, besloot het stadsbestuur de oversteek te verwijderen. “De verkeerslichten zijn al weg, het zebrapad en de fietsoversteek volgen na het bouwverlof. AWV heeft tijdelijke verkeersborden geplaatst om aan te kondigen dat oversteken niet meer toegelaten is. Met deze ingreep zullen wagens een stuk vlotter de Dikkebusseweg kunnen in- en uitrijden. De andere oversteken voor zwakke weggebruikers op het kruispunt krijgen bovendien vlotter groen licht als een voetganger of fietser wordt gedetecteerd”, legt burgemeester Talpe uit.

Agentschap Wegen en Verkeer stelde vast dat enkele drukknoppen bij de voetgangers- en fietslichten beschadigd zijn, onder andere doordat er sleutels of andere voorwerpen tegen het detectievlak werden geschuurd. Wie wil oversteken, kan best voldoende lang op de knop drukken. Door het coronavirus wordt gevraagd dat met de elleboog te doen.

Boordstenen verlaagd

Nog in de stationsomgeving worden na het bouwverlof aanpassingen gedaan in de Capronstraat om de fietsveiligheid en het fietscomfort te verbeteren. “Aan de overzijde van de Oude Vaartstraat en de Goesdamstraat worden de boordstenen verlaagd. Fietsers kunnen zo vlotter oversteken aan die kruispunten”, weet Talpe. Ze benadrukt dat deze ingrepen kaderen in een globale evaluatie van de stationsomgeving, waar op termijn nog grotere aanpassingen gepland staan om de doorstroming te optimaliseren. “Dat is nodig, want het blijft een verkeersknelpunt in onze stad. Samen met AWV onderzoeken we nu verschillende pistes die de situatie voor alle weggebruikers aangenamer, vlotter en veiliger kan maken.”