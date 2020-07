Ieper verstrengt regels: mondmasker nu ook verplicht op zaterdagmarkt Christophe Maertens

22 juli 2020

13u21 0 Ieper Eerder maakte de stad Ieper het dragen van een mondmasker al verplicht voor toeschouwers van de Last Post, nu gebeurt hetzelfde voor bezoekers aan de wekelijkse markt. Ondertussen wordt de avondmarkt van 1 augustus afgelast. “We willen vermijden dat onze stad opnieuw in lockdown moet.”

Vanaf zaterdag 25 juli moeten mensen die een bezoek brengen aan de wekelijkse zaterdagmarkt in Ieper verplicht een mondmasker dragen. Ook de marktkramers zelf dienen een mondmasker aan te trekken. “Ieper kent voor zover ons bekend nog geen verhoogd aantal besmettingen, maar uit voorzorg verstrengen we de regels daar waar veel mensen samenkomen”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “De zaterdagmarkt lokt traditioneel heel wat bezoekers. Er golden al heel wat maatregelen zoals eenrichtingsverkeer, toegangscontrole en afstand tussen kramen. Nu gaan we nog een stap verder. Wie de zone van de markt betreedt, dient verplicht een mondmasker te dragen.”

Geen avondmarkt

De geplande avondmarkt van 1 augustus en de kinderrommelmarkt op 9 augustus worden afgelast. Over de Thuyndagfoor is nog geen beslissing gevallen. “We blijven nog even afwachten maar het wordt in ieder geval geen kermis als andere jaren. Mocht het aantal besmettingen toenemen, zullen we minstens bijkomende maatregelen nemen om dit coronaproof te organiseren”, zegt schepen van Economie Diego Desmadryl (Open Ieper).